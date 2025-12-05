Dharma Sangrah

आलिया भट्ट ने दिखाई अपने 250 करोड़ के घर की झलक, ऋषि कपूर की खास तस्वीर से सजाया आशियाना

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (12:11 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खास पलों की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं। आलिया ने पिछले महीने अपनी बेटी राहा का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था साथ ही अपने नए घर में भी गृहप्रवेश किया था। 
 
अब आलिया ने बेटी राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन और गृहप्रवेश की झलकियां फैंस के साथ शेयर की है। तस्वीरों में आलिया, रणबीर और बेटी राहा के साथ पूजा करती नजर आ रही हैं।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहली तस्वीर में राहा के बर्थडे पर मा-बेटी पिंक आउटफिट पहने दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में रणबीर और आलिया गृहप्रवेश करते दिख रहे हैं। इस घर में उन्होंने ऋषि कपूर की एक खास तस्वीर भी लगाई है। जिसके आगे रणबीर हाथ जोड़ते नजर आए।
 
तस्वीरों में आलिया पूजा पूजा में बैठी भी दिख रही हैं। उन्होंने साड़ी पहनी थी। जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थीं। एक तस्वीर में आलिया अपनी सास नीतू कूपर को गले लगाते दिख रही हैं। 
 
इन तस्वीरों की सीरीज के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'नवंबर 2025, आप डेढ़ महीने के थे।' इन तस्वीरों में फैंस और सेलेब्स जमकर कमेंट कर रहे हैंह।  आलिया की सास इस घर को देखकर बहुत खुश हो रही हैं. उन्होंने आलिया को हग किया.
 
बता दें आलिया-रणबीर का नया घर 250 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। ये छह फ्लोर का घर है। आलिया जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं।
 

भूषण कुमार संग तलाक की खबरों पर दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मीडिया जरूर मेरा...

