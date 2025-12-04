Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर कर दी अपमानजनक टिप्पणी, भड़के फोटोग्राफर्स बोले- पूरी फैमिली का करेंगे बॉयकॉट...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Jaya Bachchan's controversial statement

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (17:34 IST)
बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन और पैपराजी के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है। जया अक्सर अपना आपा खोते हुए पैपराजी को भला-बुरा कह देती हैं। हालांकि पैपराजी उनका सम्मान करते हुए कभी बुरा नहीं मानते। लेकिन इस बार जया बच्चन ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद पैपराजी ने उनका बायकॉट कर दिया है। 
 
दरअसल, हाल ही में जर्नलिस्ट बरखा दत्त संग बात करते हुए जया ने पैपराजी को लेकर कहा, ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? ये जो बाहर गंदे गंदे पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं... उन्हें लगता है कि उनके पास मोबाइल है तो वे आपकी फोटो ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं।
 
जया बच्चन के इस बयान पर पैपराजी काफी नाराज हो गए हैं। मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए कहा, वह वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और हमेशा स्टार्स की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। वरिंदर ने एक किस्सा साझा किया जब अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में एक फैन को धक्का दे दिया था। यह वीडियो उनके वरिंदर के पास था, पर अमिताभ की उम्र और इमेज का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे पोस्ट नहीं किया।
 
वरिंदर ने कहा, रणबीर कपूर ने कहा था कि पैप राहा की तस्वीरें ना ले और दीपिका रणवीर की दुआ के लिए भी यही था, तो हमने नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा कि फील्ड के सभी लड़के सही हैं। मैंने उन्हें पहले भी अपनी भाषा का ध्यान रखने के लिए कहा है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए- क्या वह जिन सभी पैप्स को टारगेट कर रही है, वे सच में पैप्स हैं, या यूट्यूबर्स और फैंस मिले हुए हैं? किसी को ऐसे बुरा मत बोलिए। मैंने अपने साथियों से कहा कि वे अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट रखें और जया बच्चन का बॉयकॉट करें।
 
मानव मंगलानी ने कहा, शायद "वह डिजिटल युग में नहीं आई हैं," और शायद उनके बच्चे और पोते-पोतियां उन्हें सिखा सकते हैं। साथ ही, यूट्यूबर्स और अच्छी फ़ॉलोइंग वाले इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के अचानक आने से फील्ड में कुछ अफरा-तफरी मच गई है। ये लोग सेलेब्स से किसी तरह का रिस्पॉन्स पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिससे उनके वीडियो वायरल हो जाएं, जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।
 
पल्लव पालीवाल ने जया बच्चन के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, किसी की मेहनत, कपड़ों या उनके बैकग्राउंड पर टिप्पणी करना गलत है। जया बच्चन के नाती, अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ जल्द रिलीज होने वाली है और यदि पैपराजी प्रमोशन कवर न करें, तो इसका वास्तविक असर दिखाई देगा। अगर जया जी सोचती हैं कि वह अगस्त्य की फिल्म को बिना पाप्स के प्रमोट कर सकती हैं, तो ऐसा कर के दिखाएं। सोशल मीडिया आज सबसे तेज़ माध्यम है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दुल्हन ने की शाहरुख खान से 'बोलो जुबान केसरी' डायलॉग कहने की डिमांड, किंग खान बोले- मेरी फैन हो या...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels