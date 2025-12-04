Dharma Sangrah

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा, बोले- मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों संग किया काम...

Dharmendra passes away

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (14:47 IST)
बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। 
 
हाल ही में 'इक्कीस' का पहला एल्बम लॉन्च इवेंट हुआ। इस इवेंट में अगस्त्य, धर्मेंद्र को याद कर काफी इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पर अगस्त्य का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 
 
अगस्त्य नंदा ने कहा, आप जानते हैं, मेरे लिए ये बहुत इमोशनल पल है, क्योंकि धरम जी ने मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों के साथ काम किया है। उन्होंने मेरे परदादा, दादा जी के साथ काम किया और मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य मिला। 
 
उन्होंने कहा, जैसा कि सर ने कहा, यह एक सम्मान की बात है। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और मुझे बेहद दुख है कि उन्हें वह प्यार नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे। यह हम सभी के लिए भावुक पल है। 
 
बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। 'इक्कीस' से अगस्त्य के साथ ही अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की कहानी 1971 के इंडो-पाकिस्तान युद्ध के हीरो अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। वह महज 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से नवाजा गया है। 
 

