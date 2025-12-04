Hanuman Chalisa

सलमान खान के जबरदस्त लुक ने लगाई इंटरनेट पर आग, बर्थडे मंथ की हुई स्टाइलिश शुरुआत

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (16:05 IST)
सलमान खान बिना किसी शक के देश के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके फैंस बहुत हैं और जो बेहद पॉपुलर हैं। सालों से उन्होंने सिर्फ अपने स्टाइल, करिश्मा और अभिनय से ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और निजी जीवन की गर्मजोशी से भी लोगों का दिल जीता है। 
 
इस वजह से सलमान खान के पास सबसे लॉयल फैंस हैं, जो सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे में अपने फैंस को कभी निराश न करते हुए सलमान अक्सर अपनी जिंदगी और काम की तस्वीरें और उसकी छोटी-छोटी झलकियां साझा करते रहते हैं।
 
हाल ही में, उन्होंने फैंस को एक खास फोटो का तोहफा दिया, जिसमें वह बालकनी की दीवार के सहारे खड़े दिख रहे हैं। फोटो में उनका आधा चेहरा दिख रहा है, जबकि बाकी आधा उनके मजबूत हाथों से ढंका हुआ है। उनकी जबरदस्त फिटनेस, मसल्स, शानदार शरीर और स्टाइलिश लुक ने फैंस को इस तस्वीर पर दीवाना बना दिया है। 
 
सलमान खान ने अपनी खुद की कपड़ों की लाइन बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट पहनी है और कैप्शन में ब्रांड को टैग भी किया, जिससे चर्चा और बढ़ गई।

ALSO READ: सुनहरे पंखों वाली परी बनीं नुसरत भरुचा, ग्लैम फैशन को दिया नया आयाम
 
दिसंबर सिर्फ सलमान के लिए ही खास नहीं है, बल्कि उनके फैंस के लिए भी खास है, क्योंकि इस महीने 27 दिसंबर को भाईजान अपना जन्मदिन मनाते हैं। फैंस बेसब्री से उनके खास दिन का इंतजार कर रहे हैं और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। 
 
सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा है। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।

