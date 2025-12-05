Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






देओल परिवार फार्महाउस पर सेलिब्रेट करेगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Dharmendra passes away

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (13:14 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी जल्दबाजी में किया गया था। धर्मेंद्र के लाखों फैंस को उनकी अंतिम झलक तक नहीं दिखाई गई थी, जिससे कई लोगों ने नाराजगी जताई थी। 
 
वहीं अब धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी देओल ने एक बड़ा फैसला किया है। सनी और बॉबी अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन उनके खंडाला स्थित फार्महाउस पर मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं वे धर्मेंद्र के फैंस के लिए भी घर के दरवाजे खोलेंगे ताकि वे आकर उनकी विरासत का जश्न मना सकें। 
 
webdunia
देओल परिवार ने यह फैसला धमेंद्र के प्राइवेट अंतिम संस्कार के बाद लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि में बदलने का फैसला किया है। 
 
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने बताया सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है। अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस को धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। इसलिए उन्होंने फार्महाउस के दरवाजे उन फैंस के लिए खोलने का फैसला किया है, जो आकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं। परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगा।
 
webdunia
खबरों के अनुसार खंडाला स्थित फार्महाउस पर धर्मेंद्र का जन्मदिन मनाने की तैयारी हो चुकी है। सूत्र ने बताया, यह कोई स्पेशल फैन इवेंट आयोजित करने जैसी बात नहीं है, लेकिन वे उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जो आकर उनके पिता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने के बारे में वे सोच सकते हैं, क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से पहुंचने लायक नहीं है। 
 
बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म‍ 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। धमेंद्र काफी समय से अकेले ही अपने फार्महाउस पर रहते थे। यहां वे खेती करते थे। हालांकि धर्मेंद्र सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते थे। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे, लंदन में 'राज-सिमरन' के स्टैच्यू के साथ शाहरुख-काजोल ने दिए पोज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels