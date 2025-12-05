Dharma Sangrah

पर्दे पर इस टेनिस प्लेयर का किरदार निभाना चाहती हैं कृति खरबंदा, बताई अपनी हिट लिस्ट

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (15:34 IST)
अपनी खूबसूरती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कृति खरबंदा अब ऐसे किरदारों की तलाश में हैं, जो उन्हें एक नए, गहरे स्तर पर चुनौती दें। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह आगे किस तरह के रोल या जॉनर एक्सप्लोर करना चाहेंगी?
 
इस पर कृति खरबंदा का जवाब महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ अतीत की मधुर स्मृतियों और परफॉर्मेंस के प्रति जुनून से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि भविष्य में वे ऐतिहासिक ऐपिक फिल्मों जैसे 'मुगल-ए-आज़म', 'बाजीराव मस्तानी' और 'राम लीला' जैसी कालजयी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहेंगी, जहां भव्यता के साथ-साथ इमोशन और दमदार किरदारों की दुनिया हो।
 
webdunia
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं 'मुगल-ए-आज़म' और 'बाजीराव मस्तानी' जैसी किसी फिल्म में काम करना पसंद करूंगी। 'हाउसफुल 4' के जरिए मैंने उस दुनिया की थोड़ी झलक देखी थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ऐसा किरदार निभाना चाहती हूँ, जो ऐतिहासिक हो।
 
गौरतलब है कि कृति के लिए इन विशालकाय फिल्मों का सौंदर्य, उनकी भावनाएँ, शानदार कॉस्ट्यूम, और मजबूत महिला किरदार, सब मिलकर एक ऎसी दुनिया रचते हैं जिसमें वह बतौर एक्टर अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ा सकें। वे कहती हैं, मेरे लिए ज़्यादा स्क्रीन प्रेज़ेंस से ज़्यादा ज़रूरी है, एक दमदार किरदार। 
 
webdunia
कृति ने कहा, हालांकि मैं अपने पर्सनल पैशन की बात करूं तो मैं मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा का किरदार निभाना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा टेनिस खेलते हुए बिताया है। इसके अलावा इस बायोपिक को करने की एक वजह यह भी है कि मैं सानिया मिर्ज़ा की प्रेरणादायक कहानी से काफी प्रभावित हूं। 
 
वैसे बॉलीवुड में आज जिस तरह से पीरियड ड्रामा और स्पोर्ट्स बायोपिक लगातार छाए हुए हैं, ऐसे में कृति के फ़ैंस भी उन्हें इस तरह के किरदारों में देखना चाहेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि कृति का ड्रीम रोल उनकी अभिनय यात्रा को एक नया आयाम देगा।

