बिपाशा-ईशा-अमीषा के हॉट फोटो ने बढ़ाया तापमान

ईशा गुप्ता सदैव अपने हॉट फोटो के कारण सुर्खियों में रहती हैं। कभी-कभी तो वे हद ही पार कर जाती हैं। हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उन्होंने यह फोटो पोस्ट किया है। कैप्शन दिया है- “There is no charm equal to tenderness of heart”- Jane Austen. लोग इसे विज्ञापन बता रहे हैं तो उनकी भी गलती नहीं है।