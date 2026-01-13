Dharma Sangrah

लोहड़ी स्पेशल: प्यार, परंपरा और खुशियों के रंग में रंगे बॉलीवुड कपल्स

मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (15:53 IST)
लोहड़ी अपने साथ गर्मजोशी, समृद्धि और नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। ऐसे में बॉलीवुड के कई चर्चित कपल्स भी पूरे उत्साह और परंपरा के साथ इस त्योहार को मनाते नजर आते हैं। कहीं परिवार के साथ सादगी भरा जश्न तो कहीं सोशल मीडिया पर खुशियों की झलक, इन सितारों के लिए लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि साथ होने का एहसास है। तो आइए नज़र डालते हैं उन बॉलीवुड कपल्स पर, जो लोहड़ी को प्यार, हंसी और अपनेपन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। 
 
विक्की कौशल-कैटरीना कैफ
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अक्सर अपनी लोहड़ी सेलिब्रेशन की झलकियां साझा करते रहते हैं। परिवार के साथ पारंपरिक रीति-रिवाज, पारंपरिक परिधान और अलाव के चारों ओर बिताए गए सुकून भरे पलों के साथ इनकी लोहड़ी पंजाबी परंपरा और निजी अपनेपन का खूबसूरत संगम होती है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा – कियारा आडवाणी
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, लोहड़ी को करीबी दोस्तों और परिवार के साथ सादगी और शालीनता के साथ मनाते हैं। पारंपरिक कपड़ों में सजे यह कपल लोहड़ी की रस्मों में शामिल होकर त्योहार की सांस्कृतिक भावना को खूबसूरती से अपनाते भी हैं।
पुलकित सम्राट – कृति खरबंदा
पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा त्योहारों को साथ मनाने में हमेशा आगे रहते हैं। इनकी लोहड़ी खुशहाल महफिलों, पारंपरिक रस्मों और मुस्कुराते लम्हों से भरी होती है, जो इनके मजबूत रिश्ते और त्योहारों के प्रति साझा उत्साह को दर्शाती है।
शाहिद कपूर – मीरा राजपूत
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की लोहड़ी पूरी तरह पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी होती है। अपनों के साथ मनाया गया यह त्योहार, पारंपरिक पूजा, अपनेपन और क्वालिटी टाइम के जरिए इनके फैंस के दिलों में खास यादें जोड़ देता है।
मनीष पॉल – संयुक्ता पॉल
मनीष पॉल और उनकी पत्नी संयुक्ता पॉल लोहड़ी को बेहद पारंपरिक और पारिवारिक तरीके से मनाते हैं। परिवार के साथ स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन, रीति-रिवाज और सादगी भरा जश्न इनके लोहड़ी उत्सव की पहचान है।

