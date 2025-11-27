Hanuman Chalisa

तमाशा के 10 साल: दीपिका पादुकोण का किरदार तारा क्यों आज भी किया जाता है याद

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:05 IST)
फिल्म 'तमाशा' की रिलीज को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। दीपिका पादुकोण का तारा के रूप में प्रदर्शन इम्तियाज अली की इस फिल्म में ऐसा था, जो हर लड़की के दिल में अपनी छाप छोड़ता है। इस रोमांटिक और भावनात्मक कहानी में दीपिका के किरदार तारा की गहराई खास है। उन्होंने इस किरदार में गर्मजोशी, आजाद ख्याल और संवेदनशीलता को बखूबी उतारा है। 
 
ये खूबियां अकेले उन्हें पूरी तरह नहीं बतातीं, लेकिन साथ में एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती हैं जिसे हर कोई जानता है - या शायद खुद को उससे जोड़ता है। तारा की निडरता, रोमांच के लिए उसका प्यार, गहरी कल्पना, दयालुता और बिना झिझक की ईमानदारी – इन सबको दीपिका की बेमिसाल अदाकारी के साथ मिलाकर तारा इस फिल्म की असली स्टार बनकर सामने आती है। तमाशा दीपिका की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और गहरी भावनाओं के साथ तारा को जीता-जागता बना दिया है।
 
webdunia
रणबीर कपूर द्वारा निभाए गए वेद के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की है और कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। दीपिका ने कई यादगार भूमिकाएँ निभाई हैं, लेकिन तारा एक ऐसा किरदार है जो वाकई अनोखा लगता है।तमाशा में उन्होंने भावनाओं की एक पूरी रेंज दिखाई है, और यह सब उन्होंने शांति और हल्की शालीनता के साथ किया है, जिससे एक गहरी छाप छूट गई है।
 
इम्तियाज अली की फिल्मों में किरदारों को स्क्रीन पर सिर्फ निभाना नहीं बल्कि उन्हें जीना होता है, और दीपिका अपनी अदाकारी से इसे बखूबी निभाती हैं। तारा एक ऐसा किरदार है जो हर किसी से जुड़ता है और आज भी फिल्म की रिलीज के सालों बाद दर्शकों से कनेक्ट करता है। दीपिका की इसमें अदाकारी उनके करियर की सबसे खूबसूरती से तैयार की गई परफॉर्मेंस में से एक है।

