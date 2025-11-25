Hanuman Chalisa

क्या पलाश मुच्छल दे रहे थे स्मृति मंधाना को धोखा? बहन पलक मुच्छल ने बताई शादी टलने की वजह

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (17:27 IST)
म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में थे। दोनों 23 नवंबर को सात फेरे लेने वाले थे। स्मृति और पलाश के प्री-वेडिंग फंक्शन बड़ी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन अचानक ही दोनों की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। 
 
बताया जा रहा है कि प्री-वेडिंग फंक्शन के दौरान अचानक ही स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 
 
शादी टलने के बाद ही अचानक सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगने लगे। स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से मेहंदी और हल्दी समेत शादी के सेलिब्रेशन की तमाम तस्वीरें और वीडियो भी डिलीट कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की एक महिला संग कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। 
 
webdunia
वहीं अब पलाश मुच्छल की बहन सिंगर पलक मुच्छल ने अपने भाई और स्मृति मंधाना की शादी टलने की वजह साफ कर दी है। पलक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'स्मृति के पिता की हेल्थ के कारण पलाश और स्मृति की शादी को रोका गया है। आप सभी से अपील है कि इस गंभीर समय में परिवारों की प्राइवेसी बनाए रखें।'
 
बता दें कि शादी के दिन स्मृति के पिता, श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए और उन्हें हार्ट अटैक जैसे सिम्टम होने के बाद सांगली के एक अस्पताल में ले जाया गया। अगले ही दिन पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। पलाश को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया। 
 

