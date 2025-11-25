बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना को लेकर टैरो रीडर रिन्ही सुबेरवाल ने की भविष्यवाणी, बोलीं- एक अहम मोड़ पर हैं...

टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और हीलर रिन्ही सुबेरवाल ने 'बिग बॉस सीजन 19' में गौरव खन्ना के आने वाले सफर पर अपनी राय शेयर की है। उनके कार्ड उम्मीद, क्लैरिटी और मजबूत एनर्जी का मिक्सचर लाते हैं। रिन्ही गौरव खन्ना के मौजूदा फेज के बारे में बात करते हुए कहती हैं, कार्ड्स दिखाते हैं कि गौरव एक बहुत ही अहम साइकिल में आ गए हैं। उनके आस-पास एक बदलाव हो रहा है, और यह सिर्फ किस्मत के बारे में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट के बारे में भी है जिसके साथ वह आगे बढ़ रहे हैं।

जब रिन्ही से पूछा गया कि क्या वह अच्छा खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, उनके कार्ड्स लगातार प्रोग्रेस और बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। मुझे उनके आस-पास नाइट ऑफ वैंड्स एनर्जी दिखती है। यह कार्ड आग, डेडिकेशन और आगे बढ़ने की एक मजबूत कोशिश दिखाता है। वह निश्चित रूप से कैजुअली नहीं खेल रहे हैं। वह अपना दिल और फोकस दे रहे हैं, और वह एनर्जी रीडिंग में दिखाई दे रही है।

भविष्य में क्या है, इस बारे में बात करते हुए, रिन्ही कहती हैं कि कार्ड्स आने वाले दिनों में खुलने वाले मौकों की ओर इशारा करते हैं। व्हील ऑफ़ फ़ॉर्च्यून दिख रहा है, जो एक बड़ा साइन है। यह कार्ड मुझे बताता है कि यूनिवर्स उसके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड अलाइन कर रहा है। अचानक बढ़त, कोई टर्निंग पॉइंट, या कोई ब्रेकथ्रू मोमेंट बहुत पॉसिबल है।

गौरव के जीतने की बढ़ती चर्चा के साथ, रिन्ही सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज़ करती हैं। ‍उन्होंने कहा, 'पक्का चर्चा है, और कार्ड्स उस चर्चा को सपोर्ट करते हैं।' मुझे फ़ाइनल आउटकम पोज़िशन में सन कार्ड आता दिख रहा है। यह एक बहुत पावरफ़ुल और पॉज़िटिव कार्ड है। यह जीत, पहचान और सक्सेस दिखाता है। हालांकि, टैरो कभी भी रिज़ल्ट की गारंटी नहीं देता — यह एनर्जी दिखाता है। और अभी, उसके आस-पास की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।

जब रिन्ही से गौरव खन्ना के जीतने के पोटेंशियल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हाँ, उनमें पोटेंशियल है। कार्ड्स डिटरमिनेशन, क्लैरिटी और डेस्टिनी से एक स्ट्रॉन्ग पुश दिखाते हैं। अगर वह यह बैलेंस बनाए रखते हैं और अभी जैसे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, तो चांस ब्राइट दिखते हैं। यह उनके लिए एक कर्मिक फ़ेज़ है। कुछ बड़ा अलाइन हो रहा है।