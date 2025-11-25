Dharma Sangrah

धर्मेंद्र के हाथों मिला था प्रियंका चोपड़ा को पहला साइनिंग अमाउंट, ही-मैन के निधन पर हुईं भावुक

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (15:08 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को दुखी कर दिया है। पीएम, राष्ट्रपति से लेकर बड़े-बड़े स्टार्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी धर्मेंद्र के निधन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। 
 
प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र संग अपनी एक थ्रौबेक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, साल 2001 में फिल्मों में मेरा पहला साइनिंग अमाउंट विजयता फिल्म्स से आया था। मैंने जो पहली हिंदी फिल्में शूट कीं, उनमें से एक उनके बैनर तले, उनके बड़े बेटे के साथ थी। 
 
प्रियंका ने लिखा, उस वक्त मैं मुंबई में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन धर्मेंद्र जी और उनके परिवार ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि मैं घर जैसा महसूस करने लगी। बहुत कम लोग बरेली के एक बिल्कुल नए कलाकार के लिए, जो मुंबई में किसी को नहीं जानता था, इस तरह का अपनापन और प्यार दिखा पाते हैं।
 
उन्होंने ने लिखा, मैं देओल परिवार को अपने करियर की शुरुआत से जानती हूं। मैंने सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया है। यह पर्सनल लगता है और मुझे पता है कि मैं दुनिया में कई और लोगों के साथ यह फीलिंग शेयर करती हूं। कुछ लोग फिल्में छोड़ जाते हैं, कुछ भावनाएं। वह हमें दोनों दे गए हैं। उनकी मौजूदगी मैग्नेटिक थी। उन्होंने अपनी मुस्कान और करिश्मा से एक फ्रेम को ऐसे भर दिया जैसे सिर्फ वही कर सकते थे।
 
प्रियंका ने लिखा, यह सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। जब मैं एक फिल्म सेट पर यह नोट लिख रही हूं, शॉट्स के बीच में, मैं सोच रही हूं कि हममें से कितने लोग हमेशा उनसे इंस्पायर होंगे। एक छोटे से शहर से, जहां कोई गॉडफादर नहीं था और बड़े सपने थे... उन्होंने एक मुश्किल इंडस्ट्री में अपनी पक्की पहचान बनाई.. और उन्होंने अपने परिवार को भी साथ लिया। एक सच्चा हिंदी फिल्म हीरो। धरमजी, रेस्ट इन पीस। पूरे देओल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।
 

