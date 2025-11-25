Dharma Sangrah

एमी अवॉर्ड्स 2025 जीतने से चूकी दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला, देखिए विनर्स की लिस्ट

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (14:07 IST)
53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। एमी अवॉर्ड्स 2025 भारतीय सिने प्रेमियो के लिए बेहद खास था, क्योंकि इस बार सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। 
 
हालांकि 'अमर सिंह चमकीला' एक भी अवॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई। एमी अवॉर्ड्स 2025 में दिलजीत को बेस्ट एक्टर और फिल्म अमर सिंह चमकीला को बेस्ट टीवी मिनी मूवी/मिनी सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। दोनों ही कैटिगरी में अवॉर्ड जीतने में असफल रही। 
 
webdunia
बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिलजीत दोसांझ की जगह Oriol Pla को फिल्म 'आई, एडिक्ट' के लिए मिला है। वहीं बेस्ट TV मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज ने जीत हासिल की है। अमर सिंह चमकीला फिल्म के एमी अवॉर्ड्स में चूकने से भारतीय फैंस काफी निराश हैं। 
 
देखिए एमी अवॉर्ड विनर की लिस्ट 
बेस्ट एक्ट्रेस- ​​एना मैक्सवेल मार्टिन (अनटिल आई किल यू)
बेस्ट किड्स- एनिमेशन: ब्लूई
इंटरनेशनल एमी फॉर किड्स- लाइव-एक्शन: फॉलन
इंटरनेशनल एमी कॉमेडी- लुडविग
 
बेस्ट एक्टर- ओरिओल प्ला (आई, एडिक्ट)
इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री- हेल जम्पर
इंटरनेशनल एमी फॉर टेलीनोवेला- द गुड एंड द बैड
इंटरनेशनल एमी फॉर ड्रामा सीरीज- राइवल्स
आर्ट्स प्रोग्रामिंग अवॉर्ड- रयुइची साकामोटो: लास्ट डेज
 
बेस्ट शॉर्ट-फॉर्म सीरीज- ला मेडिएट्रिस (द मेडिएटर)
करंट अफेयर्स फॉर एमीज- डिस्पैचेस: किल ज़ोन: इनसाइड गाज़ा
बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री- इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल
इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूज- गाजा, सर्च फॉर लाइफ
बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज- लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज
बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट- शाओलिन इन हीरोज: डेनमार्क
 

अमीषा पटेल ने बताया अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत? 'ही-मैन' संग अपनी आखिरी मुलाकात को किया याद

सम्बंधित जानकारी

