'इक्कीस' की शूटिंग के वक्त कैसी थी तबीयत? को-एक्टर ने खोला राज

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (12:07 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर कोई इस भारतीय सिनेमा की एक सदी का अंत बता रहा है। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर आने से कुछ देर पहले ही उनकी फिल्म 'इक्कीस' से उनका पोस्टर रिलीज हुआ था। 
 
फिल्म 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी, जो 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। वहीं फिल्म 'इक्कीस' में उनकी को-स्टार रहीं सुहासिनी मूले ने बताया कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की तबीयस कैसी रहती थक्ष। 

ALSO READ: मेरे लिए पिता से कम नहीं थे, धर्मेंद्र के निधन से टूटा शाहरुख खान का दिल, अमिताभ ने भी बयां किया दर्द
 
न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुहासिनी ने बताया कि भले ही धर्मेंद्र 89 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी टाइमिंग की समझ नहीं खोई थी। दोनों के साथ में छोटे-मोटे सीन थे, लेकिन उनमें भी धर्मेंद्र की टाइमिंग कमाल की थी।
 
सुहासिनी ने कहा, जब वो पहली बार धर्मेंद्र से मिली थीं तो वो कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे खड़े होने में तकलीफ हो रही है तो वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो बहुत शरीफ थे। जब हम पहली बार मिले, तो वह थोड़ी मुश्किल से उठे और मुझे अपनी कुर्सी दी।
 
webdunia
उन्होंने कहा, मैंने धर्मेंद्र जी से बैठने को कहा और कहा कि मैं दूसरी कुर्सी मांग लूंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा- आप बैठेंगी, तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं? वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन उन्होंने किसी को इसका एहसास ही नहीं होने दिया। लोग उनके पास आते और उनके साथ फोटो खिंचवाते। वह खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन लोग उनके साथ बैठते और फोटो खींचते। उन्होंने कभी किसी को भगाया नहीं। 
 
धर्मेंद्र को था पराठे का शौक 
सुहासिनी ने बताया कि धर्मेंद्र को पराठों का शौक था। जब वो होटल में ठहरे हुए थे तब उन्होंने फिल्म के निर्देशक को कहा था कि वो पराठा खाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पराठा खाना अलाउड नहीं था। तब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक पराठा है। ये सुनकर धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि एक-दो पराठे उनके लिए छुपाकर ले आएं। उन्होंने यह भी कहा कि पराठे हमेशा घी के साथ ही खाना चाहिए। 

मेरे लिए पिता से कम नहीं थे, धर्मेंद्र के निधन से टूटा शाहरुख खान का दिल, अमिताभ ने भी बयां किया दर्द

