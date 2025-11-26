Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि: इस हफ्ते होगी प्रार्थना-सभा, जानें कब और कहां जुटेंगे सितारे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Dharmedra Prayer Meet

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 26 नवंबर 2025 (13:23 IST)
भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जुहू स्थित निवास पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से चल रही बीमारी के चलते उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। 8 दिसंबर को वह अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सिनेमा का यह चमकता सितारा हमेशा के लिए चला गया।
 
इस हफ्ते आयोजित हो सकती है विशेष प्रार्थना-सभा
परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, धर्मेंद्र की याद में इस हफ्ते एक प्रार्थना-सभा आयोजित की जाएगी। हालांकि इसका स्थान अभी तय नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि परिवार और रिश्तेदार मिलकर जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे, ताकि फिल्म जगत के लोग, दोस्त और प्रशंसक अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें।
 
निजी तौर पर हुआ अंतिम संस्कार, बॉलीवुड में चर्चा
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार 24 नवंबर को जुहू के पवन हंस शवदाह गृह में बेहद निजी तरीके से किया गया। यह देखकर कई लोग हैरान भी रह गए, क्योंकि इससे पहले कई दिग्गज कलाकारों, जैसे श्रीदेवी, यश चोपड़ा, राजेश खन्ना को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने भीड़-भाड़ से बचते हुए शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। इससे कुछ लोगों और प्रशंसकों में नाराजी है, संभवत: इसीलिए प्रार्थना सभा रखी जा रही है। 
 
छह दशक तक चला सितारे जैसा सफर
1935 में पंजाब में धर्म सिंह देओल नाम से जन्मे धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दीं। अपने करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर शैली में अपनी छाप छोड़ी, चाहे एक्शन हो, रोमांस हो या कॉमेडी।
 
उनकी सुपरहिट फिल्मों की लंबी सूची में शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, सत्यकाम, अनुपमा जैसी कई कालजयी फिल्में शामिल हैं। उनका सहज अभिनय, स्टारडम और दर्शकों से जुड़ाव ही उन्हें ‘ही-मैन’ जैसी पहचान दिलाता है।
 
फिल्म जगत में शोक, देशभर में श्रद्धांजलि का माहौल
धर्मेंद्र के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। आम दर्शकों से लेकर बड़े-बड़े सितारे तक, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाली प्रार्थना-सभा में बॉलीवुड जगत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस महान कलाकार को अंतिम विदाई देगा।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या पलाश मुच्छल दे रहे थे स्मृति मंधाना को धोखा? बहन पलक मुच्छल ने बताई शादी टलने की वजह

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels