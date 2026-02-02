rashifal-2026

एक्ट्रेस नहीं तो क्या बनतीं दीपिका पादुकोण? रणवीर सिंह की राय ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (17:34 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी दमदारी अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। ल ही में एक बातचीत के दौरान दीपिका पादुकोण ने अपनी ज़िंदगी के एक दिलचस्प पहलू को साझा किया और बताया कि अगर वह अभिनेत्री नहीं होतीं, तो किस पेशे में खुद को देखतीं। 
 
दीपिका का मानना है कि अभिनय न होता तो वह इंटीरियर डिज़ाइनर बनतीं। लेकिन उनके पति रणवीर सिंह की राय इससे बिल्कुल अलग है—रणवीर को लगता है कि दीपिका एक बेहतरीन वकील साबित होतीं।
 
यह दिलचस्प बातचीत उस समय सामने आई जब दीपिका एक पब्लिकेशन के लिए इंटरैक्शन कर रही थीं। खास बात यह है कि अब तक दीपिका ने पर्दे पर कभी वकील का किरदार नहीं निभाया है, और रणवीर की यह सोच फैंस के लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग बन गई है।
 
यह पल सिर्फ़ अपनी सादगी और रिलेटेबल होने की वजह से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी दिल छू गया क्योंकि यह दिखाता है कि यह स्टार कपल किस तरह एक-दूसरे की शख्सियत, काबिलियत और सोच का खुलकर जश्न मनाता है।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर को मिल रहे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स का आनंद ले रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और धुरंधर पार्ट 2 के ऐलान के साथ ही यह साफ़ है कि रणवीर ऐसे दौर में हैं, जहां उनका काम खुद बोल रहा है।
 
वहीं दीपिका पादुकोण के पास भी एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वह जल्द ही किंग में नज़र आएंगी और इसके अलावा निर्देशक एटली की अगली फिल्म की भी तैयारी कर रही हैं, जिसे लेकर पहले से ही जबरदस्त बज़ बना हुआ है।

