दीपिका पादुकोण ने किया 'धुरंधर' का रिव्यू, रणवीर सिंह पर लुटाया प्यार

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स ‍मिल रहा है। दीपिका पादुकोण को यह फिल्म खूब पसंद आई है और उन्होंने पति रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है।

दीपिका पादुकोण ने 'धुरंधर' देखने के बात अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर धुरंधर मूवी का पोस्टर शेयर‍ किया है। इसके साथ उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है।

दीपिका ने लिखा, धुरंधर देखी ली गई है और उन 3.34 घंटों का हर मिनट देखने लायक है। तो अपने आप पर एक एहसान करो और अभी सिनेमा हॉल पहुंचो। रणवीर सिंह, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पूरी कास्ट और क्रू को बधाई।

बता दें कि 'धुरंधर' रणवीर सिंह करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर सामने आई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने ओपनिंग डे पर 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है।