ग्लोबल इंडियन बनीं दीपिका पादुकोण, देश की संस्कृति और परंपरा पर साझा की अपनी राय

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (15:00 IST)
दीपिका पादुकोण एक ग्लोबल आइकॉन हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को देश की सीमाओं से बाहर पहुंचाया है। अपने आत्मविश्वास, अलग अंदाज, शानदार प्रदर्शन और अद्भुत आकर्षण के साथ उन्होंने अपनी छवि को एक ग्लोबल फेनोमेनन के रूप में स्थापित किया है। 
 
दीपिका भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर चुकी हैं, चाहे वह फिल्में हों, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मेट गाला, फीफा वर्ल्ड कप या ऑस्कर। वे एक ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अन्य भारतीय अभिनेत्रियों के लिए भी दुनिया में अपने चेहरे को पहचान दिलाने के रास्ते खोले। लंबा सफर तय करने के बाद, वे गर्व से ‘ग्लोबल इंडियन’ का दर्जा हासिल कर चुकी हैं।
 
webdunia
हाल ही में एक इंटरव्यू में जब दीपिका से पूछा गया, एक अभिनेत्री और व्यवसायी के तौर पर आपने भारत को वैश्विक मंच पर पहुँचाया है। आपके बारे में हमेशा 'ग्लोबल इंडियन' सुना जाता है। यह आपके लिए असल में क्या मतलब रखता है? तो उन्होंने कहा, यह बहुत सिंपल है। अपने मूल, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को अपनाना। बहुत लंबे समय तक हम भारतीय दुनिया के अन्य हिस्सों से इतना प्रभावित रहे हैं। 
 
दीपिका ने कहा, मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्यों हम दूसरे देशों की नकल करते हैं बजाय कि आगे बढ़ें? और एक टैलेंट के रूप में, मैं कभी नहीं समझ पाई कि हमें अपनी पहचान बदलनी क्यों पड़ती है किसी और की सोच के मुताबिक। अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों की फिल्में और कलाकार दुनिया भर में स्वीकार किए जाते हैं। 

webdunia
उन्होंने कहा, तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत क्यों है? मैं इसे दूसरी तरफ की जानकारी की कमी समझती हूं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं है। मेरे लिए 'ग्लोबल इंडियन' का मतलब है अपने होने पर गर्व करना, इसके लिए माफी न माँगना, और इसे दुनिया तक पहुंचाना।
 
जब उनसे आगे पूछा गया, आपने तो ये सभी मुकाम पहले ही हासिल कर लिए हैं। इसपर उन्होंने कहा, जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है, वह है दूसरों के टैलेंट को बढ़ावा देना। मेरी टीम और मैं अब इसी पर ध्यान दे रहे हैं, कहानियां बनाना और अन्य रचनात्मक लोग, लेखक, निर्देशक, और नए निर्माता की मदद करना। यही अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है।
 
काम की बात करें तो, दीपिका के पास आने वाले समय में शानदार फिल्मों की लाइनअप है। उन्हें शाहरुख़ ख़ान की सबसे चर्चित फिल्म किंग में देखा जाएगा। इसके अलावा, वह एटली की आने वाली फिल्म में भी नजर आएंगी।

