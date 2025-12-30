Hanuman Chalisa

बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास: 25 दिन बाद भी डबल डिजिट में ‘धुरंधर’, Pushpa 2 भी पीछे

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (13:40 IST)
फिल्म धुरंधर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जो इससे पहले किसी भी फिल्म के नाम नहीं था। यह फिल्म लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट कलेक्शन करने में कामयाब रही है। खास बात यह है कि चौथे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई दो अंकों में बनी हुई है, जो इसे बाकी सभी फिल्मों से अलग खड़ा करता है।
 
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कोई भी फिल्म, यहां तक कि हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म Pushpa 2 (Hindi) भी,  इतने लंबे समय तक डबल डिजिट कलेक्शन बनाए रखने में सफल नहीं हो सकी थी। इस मामले में धुरंधर ने सभी पिछली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
 
चौथे हफ्ते में भी मजबूत पकड़
अगर चौथे हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म की पकड़ साफ नजर आती है। शुक्रवार को फिल्म ने 16.70 करोड़ रुपये, शनिवार को 20.90 करोड़ रुपये और रविवार को 24.30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। वहीं, सोमवार को भी फिल्म ने 11.20 करोड़ रुपये जोड़ लिए। इन आंकड़ों के साथ धुरंधर का भारत में कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 741.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

ALSO READ: धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?
 
दर्शकों की पसंद बनी धुरंधर
फिल्म की लगातार मजबूत कमाई यह साफ संकेत देती है कि दर्शकों का क्रेज अब भी बरकरार है। चौथे हफ्ते में आमतौर पर फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन धुरंधर ने इस धारणा को भी तोड़ दिया है और बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।

