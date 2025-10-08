Biodata Maker

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासा

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (17:34 IST)
सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उनसे बेहद प्यार करता है। ऐसे में, सलमान जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं।
 
सलमान खान के पास उनकी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' (1988), जिसे जे.के. बिहारी ने डायरेक्ट किया था, कैसे आई से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है।
 
डायरेक्टर जे.के. बिहारी ने एक हालिया पॉडकास्ट के दौरान सलमान खान को पहली बार देखने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं अपने गैरेज में बैठा था और मैंने देखा कि एक लड़का हाथ में एक फाइल लेकर सड़क पर मेरी ओर चला आ रहा है। मैंने उसके चलने के तरीके से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उसे साइन करने जा रहा हूं।
 
webdunia
सलमान खान जब एक यंग एक्टर थे और फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब उनकी मौजूदगी और अंदाज ने जे.के. बिहारी को इंप्रेस किया, जो उनका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते थे।
 
बिहारी ने बताया, वह आए और उन्होंने मेरे साथ चीज़ों पर चर्चा की और मैं मान गया। वह हैरान थे। उन्होंने अपने पिता का नाम नहीं बताया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो शायद मैं उन्हें कास्ट नहीं करता।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे होने के बावजूद सलमान ने कभी उस पहचान का फायदा नहीं उठाया। उनकी सादगी और नीचे से शुरुआत करने की इच्छा ने डायरेक्टर जे.के. बिहारी पर गहरा असर छोड़ा। जब डायरेक्टर को बाद में पता चला कि सलमान सलीम खान के बेटे हैं, तो उन्हें लगा कि सलमान शायद इतनी छोटी भूमिका छोड़ देंगे। लेकिन सलीम खान ने बेटे को समझाया, 'तुम नए एक्टर हो, वो भी नया है।'
 
webdunia
लेकिन सलमान खान का सपना एक्टर बनने का था, इसलिए उन्होंने बहुत कम रकम में एक प्रोड्यूसर के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जे.के. बिहारी ने बताया, सलमान को बस एक मौका चाहिए था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे-समझे साइन कर लिया।
 
यह सच में प्रेरणादायक है कि कैसे सलमान खान, एक गैरेज से गुजरते हुए, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए हैं। इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है। 
 

अगला लेख

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा

सम्बंधित जानकारी

