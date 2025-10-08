Biodata Maker

व्हाइट साड़ी में मौनी रॉय का दिलकश अंदाज, ट्रेडिशन लुक से जीत लिया फैंस का दिल

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (16:37 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय अपनी हॉट एंड ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं। मौनी का इंस्टा अकाउंट उनकी खूबसूरत तस्वीरों से भरा हुआ है। चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल मौनी अपनी दिलकश अदाओं से छा जाती हैं। 
 
webdunia
हाल ही मुंबई में आयोजित एक फैशन इवेंट में मौनी रॉय का ग्लैमरस ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला। मौनी ने व्हाइट कलर के डिजाइनर लहंगे में रैंप वॉक करके लाइमलाइट लूट ली। 
 
webdunia
तस्वीरों में मौनी व्हाइट और गोल्डन कलर की साड़ी में दिख रही हैं। साड़ी पर गोल्डन वर्क के डिजाइन बने हैं। इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग कलर का डीपनेक ब्लाउज कैरी किया है। 
 
webdunia
मौनी ने ग्लॉसी मेकअप, बालों की चोटी और उसमें गजरा लगाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ एक्ट्रेस ने हाथों में आल्ता लगाया हुआ है। 
 
webdunia
एक्ट्रेस ने गले हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है। वाइड नेकलेस, झुमके और मांग टीका लगाकर अपने लुक में चार चांद लगाए हैं। साथ ही हाथों में लाल चूड़ियां और गोल्डन रिंग्स उनकी ब्राइडल फील को और गहरा बनाती हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में मौनी रॉय एक से बढ़कर एक दिलकश अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। एक्ट्रेस का यह रॉयल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 

