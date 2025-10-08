Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, एक्सीडेंट के बाद 11 दिन से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे पंजाबी सिंगर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Famous Punjabi singer passes away

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (12:14 IST)
पंजाबी इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा आखिरकार जिंदगी की जंग हर गए हैं। 27 सितंबर को मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद राजवीर का 11 दिन बाद निधन हो गया है। राजवीर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 
 
राजवीर की बीएमडब्ल्यू बाइक का पंचकूला के पिंजौर में सड़क पर लड़ रहे सांडों की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में उनके सिर और रिढ़ की हड्डी पर गंभीर चोट आई थी। राजवीर की न्यूरोलॉजिकल स्थिति काफी गंभीर थी, जिसमें मस्तिष्क लगभग काम नहीं कर रहा था। 
 
webdunia
राजवीर जवंदा के के पैतृग गांव पोना के सरपंद हरप्रीत सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी है। सिंगर के निधन की खबर मिलते ही मोहाली पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। फैस की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटना शुरू हो गई है। 
 
35 वर्षीय राजवीर जवंदा शादीशुदा थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं। पंजाब में जन्मे राजवीर जवंदा को तू दिस पैंदा, खुश रेहा कर, सरदारी, सरनेम, आफरीन, लैंडलॉर्ड, डाउन टू अर्थ और कंगनी जैसे गानों के लिए फेमस थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हिजाब पहन मस्जिद में पहुंचीं दीपिका पादुकोण, यूजर्स बोले- अब कहां गया माय चॉइस वाला बयान...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels