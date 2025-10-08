Hanuman Chalisa

हिजाब पहन मस्जिद में पहुंचीं दीपिका पादुकोण, यूजर्स बोले- अब कहां गया माय चॉइस वाला बयान...

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (11:50 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पावर कपल में से एक हैं। इन दिनों दोनों अबू धाबी पर्यटन विज्ञापन को लेकर सुर्खियों में हैं। इस एड में दीपिका और रणवीर अबू धाबी की खूबसूरती को निहारते और दिखाते नजर आ रहे हैं। एड में दीपिका हिजाब पहने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में भी दिख रही हैं। 
 
इस विज्ञापन में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अबू धाबी की संस्कृति, इतिहास और विरासत की खूबसूरती दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण के हिजाब लुक की भी तारीफ हो रही हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने हिजाब पहनने की वजह से एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। 
 
एक यूजर ने लिखा, 'इतना काम भारत के लिए करते यहीं लोग तो भारत देश काफी आगे निकल जाता है।' एक अन्य ने लिखा, 'महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली दीपिका अब हिजाब पहनकर टूरिज्म का प्रचार कर रही हैं।' 

वहीं कई यूजर्स दीपिका के लुक की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'उन्होंने अरब कल्चर की इज्जत की है।' एक अन्य ने लिखा, 'इस मस्जिद में आने वाले सभी लोगों को ढंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दीपिका अच्छी लग रही हैं।' 
 
दीपिका पादुकोण के वर्क फ्रंट की बात करें तो बीते दिनों उन्हें साउथ की दो बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा है। दीपिका को प्रभास के स्पिरिट के बाद 'कल्कि 2898 एडी' से भी आउट होना पड़ा। वह जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आने वाली हैं। 
 

