कोरोना वायरस ने ली एक और स्टार की जान, ग्रैमी अवॉर्ड विजेता एडम स्लेजिंजर का निधन

टॉम हैंक्स ने उनके निधन पर पोस्ट शेयर कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि वो आज बेहद दुखी हैं। एडम स्लेजिंजर के बिना कोई प्लेटोन नहीं होगा, उनके That Thing You Do! के बिना, वो एक आश्चर्य थे, जिन्हें हमने COVID-19 के कारण खो दिया।'