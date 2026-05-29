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'गुल्लक 5' से क्यों आउट हुए 'अन्नू भैया' वैभव राज गुप्ता, जानिए कारण!

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Gullak Season 5
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (17:23 IST) Updated Date: Fri, 29 May 2026 (17:26 IST)
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SonyLIV के सबसे पसंदीदा हिंदी शोज़ में से एक 'गुल्लक' अपने पांचवें सीजन के साथ लौट रहा है। हालांकि, इस बार वैभव राज गुप्ता आनंद मिश्रा के किरदार में नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह अब अनंत वी जोशी ने ले ली है। इस अचानक हुए कास्ट बदलाव से शो के फैंस काफी निराश हैं। 
 
‘गुल्लक 5’ के प्रीमियर से पहले रेडिट पर एक अनवेरिफाइड पोस्ट में वैभव के शो छोड़ने की वजह बताई गई। हालांकि, अभिनेता और ‘गुल्लक’ के मेकर्स की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शो के शुरू होने की उल्टी गिनती के बीच फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी लोकप्रियता और प्यार मिलने के बाद वैभव ने शो क्यों छोड़ा।

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अनवेरिफाइड रेडिट पोस्ट के मुताबिक, ‘गुल्लक’ में अन्नू का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए वैभव राज गुप्ता ने अपनी फीस बढ़ाने की मांग की थी। पोस्ट में दावा किया गया कि पिछले सीजन में उन्हें शो के बजट के बराबर फीस दी गई थी। इस बार जब उन्होंने और ज्यादा फीस मांगी तो मेकर्स बजट की वजह से उन्हें अफॉर्ड नहीं कर पाए। इसके बाद शो को स्ट्रीम करने वाला OTT प्लेटफॉर्म SonyLIV इस मामले में शामिल हुआ और उसने स्थिति संभाली।
 
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क्योंकि ‘गुल्लक’ सीमित बजट में बनाया जाता है, इसलिए TVF और SonyLIV के लिए वैभव की फीस में और बढ़ोतरी करना संभव नहीं था। ऐसा करने पर बेसिक खर्चों में कटौती करनी पड़ती और बाकी कलाकारों की फीस भी कम करनी पड़ती। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बात को लेकर वैभव और टीम के बीच बड़ा विवाद हुआ। इसके बाद '12th Fail' से लोकप्रियता हासिल करने वाले अनंत वी जोशी को अन्नू के रोल के लिए साइन किया गया।
 
‘गुल्लक’ सीजन 5 में जमील खान और गीतांजलि कुलकर्णी के अलावा हर्ष मायर, सुनीता राजवार, गोपाल दत्त, हेली शाह और मनुज शर्मा भी नजर आएंगे। जमील खान शो में परिवार के मुखिया संतोष मिश्रा का किरदार निभाते हैं, जबकि गीतांजलि कुलकर्णी मां शांति मिश्रा के रोल में हैं। 

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हर्ष मायर मिश्रा परिवार के सबसे छोटे बेटे अमन का किरदार निभा रहे हैं। सुनीता राजवार पड़ोसन बिट्टू की मम्मी के रोल में नजर आती हैं। शो में मिश्रा परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परिस्थितियों जैसे करियर का दबाव, घर के खर्चे, पड़ोस की बातें, त्योहार और पारिवारिक रिश्तों को दिखाता है।
 
‘गुल्लक’ सीजन 5, सोनी लीव पर 5 जून को रिलीज होगा। इस शो को TVF ने बनाया है। इसका निर्देशन पलाश वासवानी, अमृत राज गुप्ता और श्रेयांश पांडे ने किया है। इस सीरीज का पहला सीजन 2019 में आया था। इसके बाद दूसरा सीजन 2021 में, तीसरा 2022 में और चौथा सीजन 2024 में रिलीज हुआ।

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