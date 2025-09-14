बाढ़ के बाद किसानों की मदद के लिए आगे आए गुरु रंधावा, देंगे नई फसल के लिए बीज

पंजाब में बीते दिनों आई बाढ़ ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हजारों हेक्टेयर की फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर उजड़ गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ ही कई सेलेब्स ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा भी इस मुश्लिक समय में आगे आए हैं।

पंजाब में आई बाढ़ के दौरान गुरु रंधावा सबसे पहले मदद करने वालों में शामिल रहे। इससे पहले उन्होंने उस मां का घर दोबारा बनवाने का वादा किया था, जिसने इस आपदा में अपनी छत खो दी थी।

अब एक और सराहनीय कदम उठाते हुए, गुरु ने घोषणा की है कि जैसे ही बाढ़ का पानी कम होगा और हालात सामान्य होंगे, वे सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को गेहूं के बीज वितरित करेंगे। इस पहल का मकसद किसानों को खेती फिर से शुरू करने और सम्मान के साथ जीवन को दोबारा बसाने में मदद करना है।

अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए गुरु ने कहा, जैसे ही बाढ़ खत्म होगी और पानी नीचे जाएगा, मैं प्रभावित गांवों में गेहूं के बीज बांटूंगा ताकि अगली फसल बोई जा सके और लोग एक नई शुरुआत कर सकें।

गुरु रंधावा का यह कदम उनके जड़ों से गहरे जुड़ाव और पंजाब के लोगों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति की कुछ झलकियाँ भी साझा कीं और सभी से बेहतर दिनों की दुआ करने का आग्रह किया।