जब आयुष्मान खुराना ने किया लड़के को किस, ऐसा था पत्नी का रिएक्शन

WD Entertainment Desk

रविवार, 14 सितम्बर 2025 (12:16 IST)
आयुष्मान खुराना ने वीजे से एक एक्टर बनने तक का काफी लंबा सफर तय किया है। आयुष्‍मान 14 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल 2012 में आयुष्मान पहली बार फिल्म 'विक्की डोनर' में नजर आए थे। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 
 
आयुष्मान अपने अबतक के करियर में लगभग हर तरह के किरदार निभा चुके हैं। उन्होंने फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में एक गे का किरदार निभाया था। इस फिल्म में आयुष्मान अपने को-स्टार जितेंद्र को किस करते नजर आए थे। आयुष्मान का यह किस वाला सीन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। 
 

वहीं अपने पति आयुष्मान को एक लड़के को किस करते देख ताहिरा कश्यप ने भी रिएक्शन दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान ताहिरा से जब उनके पति आयुष्मान खुराना को एक आदमी को किस करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था,  आयुष्मान को स्क्रीन पर एक आदमी को किस करते हुए देख काफी खुश हूं। सच में, अब मैं इसे एक कलाकार और अपने काम का सम्मान करने के नजरिए देखती हूं चाहे वो एक आदमी या औरत को किस करें। 
 
ताहिरा ने कहा था, मैं सिर्फ उनके करैक्टर के प्रति इमोशन को देखती हूं। जब वो एक लड़की को किस करते हैं, तो मैं देख सकती हूं कि आदमी उसके साथ प्यार में है और इस प्यार को दिखाने के लिए क्या करने की जरूरत है। मैं अपनी फिल्मों में अपने किरदारों को वैसा ही बनाती हूं। और वह एक आदमी को किस करते हैं जो कि एक नेचुरल बात है और यह उनका नजरिया है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का।
 
बता दें कि आयुष्मान खुराना को शानदार एक्टिंग के कारण 1 नेशनल और 4 फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला चुके हैं। उन्हें 2020 के फोर्ब्स इंडिया के 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आयुष्मान एक्टर के साथ-साथ एक सिंगर भी है। उन्होंने कई हिट गानों को अपनी आवाज दी है। 

