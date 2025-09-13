Dharma Sangrah

नानी स्टारर द पैराडाइज के लिए 5 महीने में तैयार हुआ विशाल स्लम सेट, दो और बड़े सेटअप पर चल रहा काम

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (15:47 IST)
साउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है। 
 
'द पैराडाइज' पहले से ही भारत की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। ऐसे में, मेकर्स इस बार फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्लम सेट बना रहे हैं। इस बार भी फिल्म को एक बड़े सिनेमैटिक स्पेक्टेकल की तरह पेश किया जा रहा है। टीम ने इसके लिए एक बेहद विशाल स्लम सेट तैयार किया है, जिसे बनाना अपने आप में चैलेंजिंग काम था।
 
द पैराडाइज के लिए एक अनोखा सेट बनाने में आर्ट डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन टीम, एक्शन टीम और सॉन्ग कोरियोग्राफर्स के साथ मिलकर दिन-रात मेहनत की है। असली चुनौती यह थी कि स्लम को एक बड़े साम्राज्य की तरह दिखाया जाए। वैसे भी स्लम्स को रीक्रिएट करना बेहद चैलेंजिंग होता है, क्योंकि असल जिंदगी में वे खुद-ब-खुद छोटे-छोटे जगहों का हर इंच इस्तेमाल करके बना होता है। 
 
इसीलिए, सेट को कई छोटे-छोटे हिस्सों को मिलाकर एक बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ा। इसके लिए कहानी के डेवलेपमेंट के लिए ख़ास जगहों की ज़रूरत थी, जिसमें बीच में एक बड़ा आर्च भी था, जो पूरे राज्य के महल को दिखाता था। ​इस काम में बहुत ज़्यादा रिसर्च, मॉक-अप, मॉडल सेट बनाना और आख़िर में असली सेट बनाना शामिल था, जिसमें मेकर्स को 5 महीने का लंबा समय लग गया। अभी भी दो और बड़े सेटअप पर काम चल रहा है।
 
द पैराडाइज़ के प्रोडक्शन डिज़ाइनर अविनाश कोल्ला ने कहा, द पैराडाइज ऐसी फिल्म है जिसमें सेट बनाने के लिए एक बिल्कुल अलग एप्रोच की ज़रूरत थी। कहानी के मुताबिक हमें एक बहुत बड़ा स्लम बनाना था, जो सिर्फ एक बड़े पैमाने पर बने साम्राज्य को ही न दिखाए बल्कि कहानी के लिए एक अहम लोकेशन भी बने। ये वाकई एक चुनौती थी, जिसके लिए हमने काफी रिसर्च किया और ढेरों आइडियाज़ पर काम किया ताकि इसे अच्छे से बनाया जा सके।
 
कहना गलत नहीं होगा कि द पैराडाइज श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है। 
 
बता दें कि वह इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके है। उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दसरा फिल्म से की थी, जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली और नानी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 
 
द पैराडाइज़ को SLV सिनेमाज़ ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं। द पैराडाइज का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी। 

