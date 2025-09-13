करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़े

बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी 13 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1990 में महिमा ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। मॉ‍डलिंग के साथ ही महिमा एड में काम पाने की कोशिश में लग गईं और उनके हाथ पेप्सी का एक विज्ञापन लग गया।

इस विज्ञापन के बाद महिमा चौधरी को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। फिल्मों में कदम रखने से पहले महिमा ने 100 से भी ज्यादा विज्ञापनों में काम किया। महिमा चौधरी ने बतौर वीडियो जॉकी के तौर पर चैनल वी के लिए भी काम किया। इसके बाद उन्होंने 1997 में शाहरुख खान की फिल्म 'परदेस' से बॉलीवुड में कदम रखा।

फिल्म 'परदेस' से महिमा चौधरी रातों-रात स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने 1999 में फिल्म 'मनसुलो माता' से तमिल इंडस्ट्री में कदम रखा था। महिमा चौधरी ने कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन कुछ सालों बाद ही अचानक महिमा लाइमलाइट से दूर हो गईं।

1999 में फिल्म 'दिल क्या करे' की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उनके चेहरे पर काफक्ष चोट आई थीं। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने इस एक्सीडेंट के बारे में बताया था।

महिमा ने बताया था, ये बात साल 1999 के आस-पास की है, जब मैं प्रकाश झा के साथ अजय देवगन और काजोल की होम प्रोडक्शन फिल्म ‘दिल क्या करे’ की शूटिंग कर रही थी। तब स्टूडियो जाते वक्त, बेंगलुरु में एक ट्रक ने मेरी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी थी। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पर आ लगे थे।

उन्होंने कहा था, मुझे लगा मैं मर रही हूं। हादसा इतना भयंकर था कि कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद जब मेरी मां और अजय आए तो दोनों कुछ बातें करने लगे। मैं फिर उठी और अपना चेहरा देखा। उस वक्त मैं डर गई थी। इसके बाद मेरे चेहरे की सर्जरी हुई और डॉक्टर्स ने मेरे चेहरे से 67 कांच के टुकड़े निकाले।

महिमा ने बताया था कि सर्जरी के बाद उन्हें ठीक होने में बहुत लंबा समय लगा। वह हमेशा घर के अंदर ही रहती थीं क्योंकि वह बाहर धूप में नहीं जा सकती थीं। इस दौरान वह शीशे पर अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करती थीं। उन्हें लगा था कि अब पता नहीं कोई उन्हें फिल्मों में काम देगा या नहीं।

महिमा ने आगे बताया, मैंने उस वक्त किसी को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि तब लोग इतना सपोर्ट नहीं करते थे। अगर मैं बताती तो वो कहते कि ओह...इसका तो चेहरा खराब हो गया है। चलो किसी और को फिल्म में साइन कर लेते हैं। तो बस इसलिए मैं फिल्मों से दूर रही और लोगों से छिपती रही। लेकिन फिर मेरे परिवार ने मुझे संभाला और ताकत दी।

इस हादसे के अगले साल महिमा चौधरी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धड़कन' में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। महिमा ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन फिर साल 2013 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों की बेटी है अरियाना जो महिमा के साथ रहती है।