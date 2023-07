गुरु रंधावा का नया गाना 'यू टॉकिंग टू मी' रिलीज़

You Talking You Me Song: फेमस सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना 'यू टॉकिंग टू मी' रिलीज़ हो गया है। यह गाना भूषण कुमार द्वारा निर्मित किया गया है। 'यू टॉकिंग टू मी?' अब टी-सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। रिलीज होते ही यह गाना यूट्यूब पर छा गया है।