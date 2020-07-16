कुणाल खेमू की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'लूटकेस' का ट्रेलर हुआ रिलीज

Yeh #Lootcase kis deewane ki kismat badlega? Jaanne ke liye dekhiye #LootcaseTrailerhttps://t.co/hEaIMio76T @kunalkemmu @raogajraj @RasikaDugal @RanvirShorey #VijayRaaz @rajoosworld @DisneyplusHSVIP #SodaFilmsIndia @saregamaglobal— Fox Star Hindi (@foxstarhindi) July 16, 2020
Sab keh rahe hai Iss bag me kuch kaala hai aap khud hi dekh lijiye! #LootcaseTrailer out now, movie out on 31st July! #lootcase https://t.co/FBFHa5A01T @raogajraj @RasikaDugal @RanvirShorey #VijayRaaz @rajoosworld @foxstarhindi @DisneyplusHSVIP #SodaFilmsIndia @saregamaglobal pic.twitter.com/4Ewc1OkC9X— kunal kemmu (@kunalkemmu) July 16, 2020