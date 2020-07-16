कुणाल खेमू की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'लूटकेस' का ट्रेलर हुआ रिलीज

गुरुवार, 16 जुलाई 2020 (15:33 IST)
क्या कभी पैसों से भरा बैग हाथ लगा है? अगर नहीं, तो आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म लूटकेस में देखिए क्या होता है जब पैसों से भरा बैग एक आदमी के हाथ लग जाता है। फिल्म 'लुटकेस' 31 जुलाई 2020 को रिलीज होगी। यह एक मज़ेदार रोलरकोस्टर सवारी होगी जिसे देखकर दर्शक निश्चित रूप से हँसी से लोटपोट हो जाएंगे।
 
दर्शकों को लुटेकेस की दुनिया की एक झलक पाने के लिए ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था और आज आखिरकार, फॉक्स स्टार इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रेलर का लिंक साझा कर दिया है।
 
ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, ये लूटकेस, किस दीवाने की किस्मत बदेलाग। जानने के लिए देखिए लूटकेस ट्रेलर। 
 
कुणाल खेमू ने ट्रेलर रिलीज के साथ एक मज़ेदार वीडियो भी साझा किया है, जिसमें दर्शकों से फिल्म के बारे में एक संशोधन करने और अगर अभी तक उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है तो इसे देखने के लिए कहा है। अभिनेता लिखते है, Sab keh rahe hai Iss bag me kuch kaala hai aap khud hi dekh lijiye! 
 
फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। कुणाल खेमू, रसिका दुगल, रणवीर शौरी, विजय राज और गजराज राव द्वारा अभिनीत, फिल्म राजेश कृष्णन द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो एवं सोडा फिल्म्स प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है व राजेश कृष्णन और कपिल सावंत द्वारा लिखित है।
 

वेबदुनिया पर पढ़ें
सभी देखें

प्रचलित

ब्रा में प्रियंका चोपड़ा को आती है शर्म...

हाय गजब, ऐसा चुटकुला तो कहीं नहीं पढ़ा...

Joke Of the Day : बिजली कहां से आती है?

श्री हनुमान चालीसा

जो लोग अकेले रहने का दम रखते हैं, ये 9 गुण केवल उन्हीं में हो सकते हैं

सम्बंधित जानकारी

विज्ञापन
विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं ? भारत मॅट्रिमोनी में निःशुल्क रजिस्टर करें !

बॉलीवुड हलचल

फरहान अख्तर के घर भी पहुंचा कोरोना वायरस, सिक्योरिटी गार्ड निकला पॉजिटिव

अमिताभ बच्चन ने दिया Life Lesson, बताया किन 6 तरह के लोगों से दूरी बनाकर रहने में है फायदा

इलियाना डिक्रूज को याद आए पुराने दिन, हॉट बिकिनी तस्वीरें शेयर कर बोलीं- वो क्या दिन थे

डिजिटल डेब्यू करेंगे शाहिद कपूर? ‘द फैमिली मैन’ वाले राज एंड डीके ने ऑफर की वेब सीरीज

नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान, जल्द रिलीज करेगा 17 फिल्में और वेब सीरीज

सभी देखें

जरूर पढ़ें

Aarya Review : गलत और कम गलत के बीच आर्या

जब सुशांत सिंह राजपूत की 'आत्मा' बुलाई गई

क्यों टूटा था सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का रिश्ता?

8 साल तक बेरोजगार थे 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अब्दुल, अब 2 रेस्टोरेंट के हैं मालिक

सूरज पंचोली के कारण सुशांत सिंह राजपूत से नाराज थे सलमान खान!

अगला लेख फरहान अख्तर के घर भी पहुंचा कोरोना वायरस, सिक्योरिटी गार्ड निकला पॉजिटिव