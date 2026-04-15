Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब साड़ी पहन क्रिकेट के मैदान पर सवाल पूछती थीं मंदिरा बेदी, क्रिकेटर्स करते थे ऐसा व्यवहार

Advertiesment
Mandira Bedi Birthday
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (10:52 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (10:54 IST)
google-news
भारतीय मनोरंजन जगत में मंदिरा बेदी एक ऐसा नाम हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई। 15 अप्रैल को अपना जन्मदिन मना रहीं मंदिरा आज फिटनेस और स्टाइल का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन उनके करियर का एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। 
 
दूरदर्शन के ऐतिहासिक शो 'शांति' से घर-घर में पहचान बनाने वाली मंदिरा ने जब क्रिकेट की पिच पर कदम रखा, तो उनके लिए चुनौतियां दोगुनी हो गईं। मंदिरा बेदी के नाम देश की पहली महिला स्पोर्ट्स एंकर होने का गौरव दर्ज है। उन्होंने 2003 और 2007 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के साथ-साथ 2004 और 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी की। 
 
webdunia
उस दौर में क्रिकेट पूरी तरह से पुरुषों का खेल माना जाता था और महिला एंकर्स की मौजूदगी केवल ग्लैमर तक सीमित समझी जाती थी। एक इंटरव्यू के दौरान मंदिरा ने उस कड़वे सच से पर्दा उठाया था जिसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया था। मंदिरा ने बताया था कि जब वह पैनल में बैठती थीं, तो वहां मौजूद पूर्व क्रिकेटर्स और विशेषज्ञ उन्हें पसंद नहीं करते थे।
 
मंदिरा के अनुसार, जब मैं होस्ट की भूमिका में आई, तो मुझे बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया। न तो पैनल में बैठे विशेषज्ञों ने और न ही उन क्रिकेटर्स ने जिनके साथ मैं काम कर रही थी। कई बार जब मैं सवाल पूछती थी, तो क्रिकेटर्स मुझे अजीब नजरों से घूरते थे, जैसे कि मैं वहां होने के लायक ही नहीं हूं।
 
webdunia
साड़ी और क्रिकेट का अनूठा मेल
मंदिरा बेदी ने उस दौर में साड़ी पहनकर एंकरिंग करने की शुरुआत की थी। आज यह एक फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन उस समय लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था। मंदिरा ने साझा किया था कि साड़ी पहनकर क्रिकेट के बारे में तकनीकी बातें करना उस दौर में लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। लोगों को लगता था कि मैं जो सवाल पूछ रही हूं, मुझे खुद उनका मतलब पता नहीं है।
 
खिलाड़ियों के व्यवहार पर बात करते हुए उन्होंने बताया था कि कई बार उनके सवालों का जवाब सवाल से संबंधित होता ही नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था कि उनका ज्ञान शून्य है। लगातार मिल रहे तिरस्कार और असहयोग ने मंदिरा के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला दिया था। वह बताती हैं कि वह दौर उनके लिए मानसिक रूप से काफी डरावना था। उन्हें हर दिन खुद को साबित करने की जंग लड़नी पड़ती थी।
 
हालांकि, इस मुश्किल समय में ब्रॉडकास्टर्स उनके पीछे मजबूती से खड़े रहे। मंदिरा ने बताया था कि चैनल के लोगों ने उनसे कहा, आपको 150-200 महिलाओं के ऑडिशन में से चुना गया है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखें। इसी प्रोत्साहन ने मंदिरा को मैदान में टिके रहने की ताकत दी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writter वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी सभी अहम जानकारियों को सरल और....

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

‘धुरंधर’ का जलवा बरकरार, दोनों फिल्मों ने मिलकर पार किए ₹3000 करोड़, jio studios की बड़ी वैश्विक सफलता

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels