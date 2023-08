इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में इस अवॉर्ड से सम्मानित होंगी मृणाल ठाकुर

Mrunal Thakur to be honoured at IFFM: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को 'इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न' (आईएफएफएम) के 14वें संस्करण में ऐडायवर्सिटी इन सिनेमा अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा। यह अवॉर्ड भारतीय सिनेमा की दुनिया में अलग-अलग भूमिकाओं और भाषाओं में उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का रिकग्निशन है।