Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आगे आए निखिल द्विवेदी, 8 घंटे की वर्क कॉल पर कही यह बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Deepika Padukone's demands

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (12:21 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। बीते दिनों दीपिका ने 8 घंटे वर्क शिफ्ट की मांग की थी। दीपिका की इस डिमांड के बाद उन्हें कुछ बिग बजट फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। दीपिका की इस डिमांड ने इंडस्ट्री में एक नई बहस भी छेड़ दी। 
 
कई सेलेब्स दीपिका की इस डिमांड के साथ है तो कई इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं अब प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने दीपिका पादुकोण का खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने दीपिका के मां बनने के बाद उनके बैलेंस्ड वर्क शेड्यूल के फैसले का साथ दिया है। 
 
हाल ही में दीपिका पादुकोण के बारे में बात करते हुए निखिल द्विवेदी ने कहा, मुझे यकीन है कि उन्होंने पहले 10, 12 या 14 घंटे तक काम किया होगा। अब वह नई मां बनी हैं, और मुझे लगता है कि हमें इसे थोड़ी नर्मी और समझदारी के साथ देखना चाहिए। 
 
webdunia
नवजात शिशु के लिए पैरेंट्स की मौजूदगी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, एक नन्हे बच्चे के लिए यह बहुत जरूरी है कि मां या पिता में से कोई न कोई पास हो, और खासकर मां का होना बेहद अहम है।
 
द्विवेदी के कॉमेंट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बढ़ रहे बदलते नजरिए को सामने लाती हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो बच्चे के जन्म के बाद काम पर लौट रही हैं। दीपिका की लंबे समय से प्रोफेशनलिज़्म और मेहनत की पहचान को मान्यता देते हुए, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके संतुलित वर्किंग ऑवर्स की मांग किसी तरह की अनिच्छा या कमिटमेंट्स की कमी की वजह से नहीं है।
 
प्रोड्यूसर ने वर्किंग ऑवर्स के मुद्दे पर दीपिका का उदाहरण देते हुए समझाया कि शेड्यूल को फॉर्मल करना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर वह आठ या नौ घंटे काम कर रही हैं, तो कभी-कभी इसे लिखित में रखा जाता है ताकि प्रोड्यूसर 12 घंटे का शिफ्ट मांगने न लगे जब वह नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि अगर किसी खास दिन दीपिका को नौ या उससे ज्यादा घंटे काम करना होता, तो वह जरूर करती।
 
उनकी बात यह दिखाती है कि फिल्म सेट पर साफ तौर पर समझ और एक-दूसरे का सम्मान कितना जरूरी है, खासकर जब कलाकार अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव से गुजर रहे हों। दयालुता और समझदारी की बात करते हुए, द्विवेदी ने कहा कि नई मां की जरूरतों का ध्यान रखना प्रोफेशनलिज़्म को कमजोर नहीं करता बल्कि यह एक बेहतर और इंसानियत भरी काम करने की संस्कृति को दिखाता है।
 
जब मानसिक स्वास्थ्य, पेरेंटिंग और सही वर्किंग कंडीशंस पर बातचीत बढ़ रही है, ऐसे में निखिल द्विवेदी जैसी आवाज़ें बॉलीवुड में सहानुभूति और समझ पर आधारित नियमों को आम बनाने में मदद कर रही हैं। इस अहम चर्चा में दीपिका पादुकोण का उदाहरण इस ज़रूरी बातचीत के केंद्र में है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्मृति मंधाना के दोस्त से 40 लाख लेकर पलाश मुच्छल ने नहीं बनाई फिल्म, धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels