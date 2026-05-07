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पहली झलक में छाया 'रामायणम्' का पुष्पक विमान, भव्य डिजाइन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

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Ramayana film 2026
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (17:11 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (17:14 IST)
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'रामायणम्' को पहले से ही 2026 की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना माना जा रहा है और दुनिया भर में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो द्वारा समर्थित, 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से, यह फिल्म एक भव्य दो-भाग वाली वैश्विक गाथा के रूप में तैयार की जा रही है। 
 
हाल ही में जारी राम की झलक के साथ, यह बड़े पर्दे पर ऐसी भव्यता दिखाती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुष्पक विमान को ऐसे तरीके से पेश करती है जैसा सिनेमा में पहले कभी नहीं दिखाया गया। आइए उन कारणों पर नज़र डालें कि क्यों 'रामायणम्' में पुष्पक विमान अब तक का सबसे बेहतरीन चित्रण है।
 

डिजाइन

अगर हम 'राम' की झलक में दिखाए गए पुष्पक विमान के ओवरऑल डिजाइन को देखें, तो यह रत्नों से जड़ा हुआ एक शानदार उड़ता हुआ महल लगता है। गोल आकार में बना इसका डिजाइन इस पौराणिक उड़ने वाले रथ के साथ पूरी तरह न्याय करता है, जिससे दुनिया इसकी विशाल पौराणिक महत्ता को देख सकती है।

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बारीकियां

'रामायण' में पुष्पक विमान की बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया गया है। पौराणिक कथाओं में इसके महत्व को देखते हुए—इसे मूल रूप से विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के लिए बनाया था, बाद में यह कुबेर का था और अंत में रावण ने इसे छीन लिया था—इसलिए इसकी शक्ति और मूल्य को दिखाना बहुत जरूरी था। इसकी सुनहरी बनावट और इस पर की गई बारीक कारीगरी साफ तौर पर दिखाती है कि यह रावण का वाहन है।
 
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भव्यता का प्रदर्शन

राम की झलक में अपने पहले शॉट से ही, पुष्पक विमान बहुत विशाल और भव्य दिखता है। यह शक्ति का प्रतीक है, जिसे इस झलक में बखूबी दिखाया गया है और यह फिल्म के स्केल (पैमाने) के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसकी भारी और प्रभावशाली उपस्थिति यह साफ कर देती है कि यह एक समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया है।
 

विजन के साथ तालमेल

पुष्पक विमान को जिस तरह से दिखाया गया है, वह 'रामायणम्' के जरिए भारतीय कहानियों को दुनिया भर के दर्शकों तक ले जाने के नमित मल्होत्रा के विजन (सोच) से पूरी तरह मेल खाता है। इसका विशाल आकार और डिजाइन फिल्म की भव्यता को और बढ़ाता है। भारत में अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने के नाते, पुष्पक विमान इस फिल्म के पैमाने (स्केल) को सही मायने में दर्शाता है।
 

फिल्म में स्थान

भव्य, राजसी और हर पहलू में बारीक डिटेलिंग के साथ तैयार, 'रामायण' में पुष्पक विमान की कल्पना किसी भी पिछली सोच से कहीं आगे है। जिस तरह से इसके घूमने को दिखाया गया है, और साथ ही बादलों के बीच से उड़ते समय इसके सुनहरे रंग, वाकई फिल्म के विशाल पैमाने और विजुअल एम्बिशन को दर्शाते हैं।

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