अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी पहली बार साथ करेंगे फिल्म, OMG 3 में हो सकती है रानी की एंट्री!

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (17:21 IST)
हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइज़ में से एक ‘ओह माय गॉड’ अब तीसरे भाग के साथ और भी बड़े स्तर पर वापसी की तैयारी कर रही है। इसी बीच फिल्म को लेकर बड़ी कास्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रानी मुखर्जी अब ‘ओह माय गॉड 3’ का हिस्सा बन गई हैं और वह फिल्म में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। अपने लंबे करियल में इन दोनों कलाकारों ने कभी साथ काम नहीं किया है और यह पहली बार होगा जब वे साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। 
 
हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कास्टिंग में से एक
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, रानी मुखर्जी की एंट्री से फिल्म का स्केल और इमोशनल इम्पैक्ट काफी बढ़ गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कास्टिंग में से एक है। ‘ओह माय गॉड’ अक्षय कुमार की सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइज़ में गिनी जाती है और रानी के जुड़ने से इसकी गंभीरता और ताजगी दोनों में इजाफा हुआ है। उनकी मौजूदगी कहानी को और मजबूती देगी।
 
OMG 3 में कहानी होगी और ज्यादा बड़ी व असरदार
सूत्रों के मुताबिक, अक्षय कुमार इस बार फ्रेंचाइज़ को हर स्तर पर बड़ा बनाना चाहते थे। यही वजह है कि तीसरे भाग में कहानी, भावनाएं और परफॉर्मेंस सभी पहले से ज्यादा प्रभावशाली होंगी। ‘ओह माय गॉड 3’ फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और इसके 2026 के मध्य तक फ्लोर पर जाने की उम्मीद है।
 
अमित राय लेकर आए हैं ज्यादा दमदार कहानी
फिल्म का निर्देशन अमित राय कर रहे हैं, जिन्होंने ‘ओह माय गॉड 2’ को भी निर्देशित किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इस बार एक ऐसी कहानी तैयार की है जो पहले दोनों हिस्सों से ज्यादा सामाजिक रूप से प्रासंगिक, साहसी और झकझोर देने वाली होगी। अक्षय कुमार की साफ सोच थी कि तीसरी फिल्म हर मामले में बड़ी होनी चाहिए और रानी मुखर्जी के जुड़ने से यह लक्ष्य और मजबूत हो गया है।
 
सोशल मैसेज और मनोरंजन का अनोखा मेल
‘ओह माय गॉड’ फ्रेंचाइज़ ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन फिल्मों ने हास्य के साथ-साथ गंभीर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात की है और दर्शकों के बीच व्यापक चर्चा भी पैदा की है। पहले दोनों भाग बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे और अपने विषयों के कारण खूब सराहे गए। ऐसे में तीसरे भाग को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं।
 
आधिकारिक ऐलान का इंतजार
फिलहाल रानी मुखर्जी की कास्टिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन मेकर्स की तरफ से आने वाले हफ्तों में इस पर मुहर लग सकती है। अगर यह खबर कन्फर्म होती है, तो ‘ओह माय गॉड 3’ न सिर्फ एक बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म बनेगी, बल्कि मैसेज-ड्रिवन मेनस्ट्रीम सिनेमा के लिए भी एक अहम पड़ाव साबित होगी।

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती हुई: चौथे हफ्ते में 100 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म

