'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने प्रभास को बताया 'लीजेंड', दिल से की सुपरस्टार की तारीफ

Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:46 IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:48 IST)
प्रभास को आज हर कोई बिना किसी शक के अंडिसप्यूटेड पैन इंडिया सुपरस्टार मानता है और फिल्म इंडस्ट्री में लगातार उन्हीं का बोलबाला है। हाल ही में डायरेक्टर आदित्य धर ने उन्हें 'लीजेंड' कहकर पुकारा है, जिसके बाद सुपरस्टार प्रभास को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है।
आदित्य धर की यह टिप्पणी संदीप रेड्डी वांगा द्वारा फिल्म 'धुरंधर 2' के रिव्यू पर दिए गए जवाब के दौरान आई, जिसने फिल्म और प्रभास के कद दोनों की ओर सबका ध्यान खींचा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, वांगा ने प्रभास के साथ मिलकर 'धुरंधर 2' देखी और सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर किए, जिससे रिएक्शंस की बाढ़ आ गई।
हालांकि रिव्यू ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन आदित्य धर का जवाब सबसे अलग रहा, खासकर प्रभास के लिए इस्तेमाल किए गए उनके शब्द। उन्हें "लीजेंड" कहना सिर्फ एक मामूली तारीफ नहीं थी, बल्कि यह आज फिल्म इंडस्ट्री में उनके प्रति बढ़ते सम्मान और नजरिए को दर्शाता है।
प्रभास खुद को एक अंडिसप्यूटेड पैन इंडिया सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सफलता से लेकर आने वाले बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स तक, उनका प्रभाव हर मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है। उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी बेहद मजबूत रहा है, जिसमें उनकी कई फिल्में सबसे तेजी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई हैं, जो सिनेमाघरों में उनकी जबरदस्त पकड़ को साबित करता है।
अगर आगे की बात करें, तो प्रभास के पास फिल्मों की एक शानदार लाइनअप है, जिसे लेकर फैंस और इंडस्ट्री दोनों ही बहुत उत्साहित हैं। इसमें स्पिरिट, फौजी, कल्कि 2 और सालार 2 जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनसे बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी के और भी भव्य होने की उम्मीद है।