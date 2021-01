प्रियंका चोपड़ा पर लगा लंदन में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप, एक्ट्रेस ने दी यह सफाई

बता दें, प्रियंका अभी भी निक जोनस के साथ लंदन में ही रह रही हैं। इस फिल्म में निक सिर्फ एक कैमियो करेंगे जबकि प्रियंका के साथ फिल्म में सैम ह्यूगन, सेलिन डियोन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में होंगे। 'टेक्स्ट फॉर यू' के अलावा प्रियंका चोपड़ा मैट्रिक्स 4, द व्हाइट टाइगर, We Can Be Heroes जैसी फिल्मों में नजर आएंगी।