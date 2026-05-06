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पुष्पा के बाद अब 'राका' में भी अल्लू अर्जुन का दिखेगा जलवा, किरदार के नाम पर ही होगा फिल्म का टाइटल!

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Allu Arjun Raaka Movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (12:49 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (12:52 IST)
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'पुष्पा 2: द रूल' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद, नेशनल अवॉर्ड विनर अल्लू अर्जुन ने अपनी अगली फिल्म 'राका' के टाइटल और लुक रिवील के साथ पूरे देश में हलचल मचा दी है। एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। 
 
इस मेगा रिवील ने आइकन स्टार के जन्मदिन को और भी खास बना दिया। इंटरनेट पर उनका लुक छा गया है, जिसमें वो गंजे, आंखों में काजल लगाए और हाथ में जानवरों के पंजे लिए कैमरे की तरफ घूर रहे हैं। जहां इस लुक ने सबको टाइटल के पीछे की वजह सोचने पर मजबूर कर दिया है, वहीं अब इसके उनके 'पुष्पा' किरदार से जुड़ा होने का एक दिलचस्प सुराग भी मिला है।
 
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एक इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, राका के मेकर्स ने 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की बड़ी सफलता को देखते हुए, फिल्म का नाम अल्लू अर्जुन के टाइटल रोल पर रखने का एक सोच-समझकर फैसला लिया। अल्लू अर्जुन ने अपने किरदार को सिर्फ एक नाम से कहीं ज्यादा फिल्म की पहचान बना दिया, जो एक ऐसी घटना बन गई जिसने पूरे देश में असर डाला। और अब, राका के साथ, वह उसी जादू को दोहरा रहे हैं, और उनके किरदार की शक्ति के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म बना रहे हैं।
 
​यह निश्चित रूप से अल्लू अर्जुन के ऑन-स्क्रीन औरा के प्रभाव को साबित करता है, जो अब राका के साथ एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया है। 'पुष्पा 2: द रूल' के साथ रिकॉर्ड-तोड़ बेंचमार्क सेट करने के बाद, ऐसा लगता है कि इस फिल्म के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया बनाई जा रही है। इसके अलावा, एटली के साथ उनका कोलैबोरेशन दो बड़ी ताकतों के मिलन को दर्शाता है, जो कुछ वाकई शानदार होने का वादा करता है।

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