धुरंधर सुपर हिट होते ही पटरी पर लौटा रणवीर सिंह का Don 3 का प्रोजेक्ट, जनवरी 2026 में शुरू होगी शूटिंग

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की शानदार सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर ने फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म Don 3 की तैयारी शुरू कर दी है। लंबे समय से अटकी इस फिल्म को लेकर अब चीजें दोबारा पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं।

देरी के बाद फिर पटरी पर लौटा प्रोजेक्ट Don 3 का ऐलान साल 2023 में किया गया था और शुरुआत में इसकी शूटिंग 2025 की शुरुआत में होनी थी। हालांकि, फरहान अख्तर के व्यस्त शेड्यूल और कास्टिंग से जुड़ी कुछ अड़चनों की वजह से फिल्म में देरी हो गई। अब एक न्यूज 19 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और आगे किसी तरह की देरी नहीं चाहते।

एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि रणवीर सिंह ने पिछले हफ्ते से फिल्म के लिए खास एक्शन ट्रेनिंग शुरू कर दी है। फिल्म में उन्हें जबरदस्त और हैवी-ड्यूटी एक्शन सीन करते हुए देखा जाएगा, जिसके लिए वह पूरी मेहनत कर रहे हैं।

रणवीर और कृति की फ्रेश जोड़ी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रणवीर सिंह जहां धुरंधर की सफलता के बाद जबरदस्त फॉर्म में हैं, वहीं कृति सेनन भी तेरे इश्क में जैसी हिट फिल्म दे चुकी हैं। ऐसे में Don 3 इस नई जोड़ी के लिए एक बड़ा और सही कदम माना जा रहा है। फिल्म में कृति का किरदार भी काफी दमदार होगा और वह एक्शन सीक्वेंस करते नजर आएंगी।

जेद्दा में होगा पहला शेड्यूल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Don 3 की शूटिंग जनवरी के आखिर या फरवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकती है। फिल्म का पहला शेड्यूल सऊदी अरब के जेद्दा में शूट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस शेड्यूल में फिल्म के कई अहम सीन फिल्माए जाएंगे, जिनमें कृति सेनन के एक्शन सीक्वेंस भी शामिल होंगे।





विलेन को लेकर सस्पेंस बरकरार फिल्म के विलेन को लेकर भी काफी चर्चा है। पहले खबरें आई थीं कि विक्रांत मैसी इस रोल से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह तमिल अभिनेता अर्जुन दास को लिया जा सकता है। हालांकि, अब सूत्रों का कहना है कि मेकर्स ने विक्रांत मैसी से दोबारा बातचीत शुरू कर दी है। विक्रांत भी इस किरदार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और फिलहाल उनकी डेट्स को लेकर तालमेल बैठाया जा रहा है। इसी वजह से स्क्रिप्ट में भी कुछ छोटे बदलाव किए जा रहे हैं।

Don फ्रेंचाइज़ी की विरासत गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन को लेकर सत्तर के दशक में डॉन बनाई गई थी। उसका रिमेक फरहान अख्तर ने डॉन के नाम से बनाया और फिर डॉन 2 भी निर्देशित की। इसमें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आए। शाहरुख के इनकार के बाद डॉन 3 की रूपरेखा रणवीर सिंह के साथ बनाई गई। ऐसे में Don 3 को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं।