बॉक्स ऑफिस पर हम्जा का कहर जारी, 1000 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही 'धुरंधर'

WD Entertainment Desk

, रविवार, 21 दिसंबर 2025 (15:54 IST)
रणवीर सिंह ने भारतीय सिनेमा में बहुत कम कलाकारों द्वारा हासिल की गई कामयाबी पाई है। ‘धुरंधर’ के साथ उन्होंने सिर्फ़ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी, बल्कि एक ऐसी फिल्म पेश की है जो हर दिन और ज़्यादा ज़ोर से गूंज रही है। फिल्म 1000 करोड़ क्लब की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। 
 
यह साफ है कि यह पल स्टारडम, पैमाने और बॉक्स ऑफिस की ताक़त को नए सिरे से परिभाषित करता है। पहले ही दिन से ‘धुरंधर’ ने बता दिया था कि यह कोई साधारण फिल्म नहीं है। रणवीर सिंह की दमदार मौजूदगी, भावनात्मक गहराई और ज़बरदस्त ऊर्जा के दम पर फिल्म ने रिकॉर्ड समय में कई बड़े मुकाम हासिल किए। 
 
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में ‘धुरंधर’ सबसे तेज़ 500 करोड़ रुपए कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी, जो आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। आंकड़े सिर्फ़ बढ़े नहीं, बल्कि विस्फोट की तरह ऊपर गए—दर्शकों के ज़बरदस्त प्यार का सबूत है।

इस कामयाबी को और खास बनाता है इसका वैश्विक मुकाबला। ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ जैसी विशाल फिल्म के सामने भी ‘धुरंधर’ डटी रही। जहां ‘अवतार’ दुनियाभर में छाई हुई है, वहीं रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने झुकने से इनकार किया। उसने अपनी अलग राह बनाई, ज़ोर से दहाड़ी और भारी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाया। 
 
'अवतार की लहर' को रणवीर के नेतृत्व में 'धुरंधर की सुनामी' ने कड़ी टक्कर दी। ट्रेड एक्सपर्ट्स और दर्शक मानते हैं कि यह सिर्फ़ भव्यता या बड़े पैमाने की बात नहीं है—यह भरोसे और जुनून की जीत है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस इस अभूतपूर्व सफ़र की आत्मा है। किरदार में उनकी सच्चाई, स्क्रीन पर पकड़ और भावनात्मक जुड़ाव ने ‘धुरंधर’ को सिर्फ़ हिट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पल बना दिया है।
 
जैसे-जैसे ‘धुरंधर’ 1000 करोड़ रुपए के मुकाम की ओर बढ़ रही है, रणवीर सिंह इसके केंद्र में मज़बूती से खड़े हैं—अडिग, अजेय और बेमिसाल। यह सिर्फ़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई नहीं, एक बयान है। भारतीय सिनेमा इतिहास बनते देख रहा है, और इस तूफ़ान के बीचों-बीच हैं रणवीर सिंह—जो एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेता हैं।

