रितिक रोशन ने 'कृष 4' के लिए कसी कमर, जादू की वापसी का दिया हिंट!

अपने इस ट्वीट के बाद, अभिनेता ने उसी अटकल पर एक टैब्लॉइड के साथ एक और गुप्त संदेश साझा किया, जिसने कुछ भी पुष्टि करने के बजाय इन अटकलों को अधिक हवा दे दी है। अभिनेता लिखते है, Yes, the world can do with some jaadu now.