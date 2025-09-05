Biodata Maker

बाढ़ के बीच हिमाचल प्रदेश में फंसीं रुबीना दिलैक की बेटियां, एक्ट्रेस ने जताई चिंता

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (12:55 IST)
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में सड़कें बह गईं, बिजली व नेटवर्क ठप हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग फंसे हुए हैं। बिग बॉस विनर रुबीना  दिलैक की बेटियां भी हिमाचल प्रदेश में फंस गई हैं। 
 
रुबीना दिलैक की बच्चियां हिमाचल में अपनी नानी के साथ रहती हैं। वह अपने परिवार के लिए काफी परेशान हैं। रुबीना ने हिमाचल अपने बेटियों के पास जाने की काफी कोशिश की, लेकिन लैंडस्लाइड और तबाही की वजह से उनकी फ्लाइट बार-बार री-शेड्यूल हो रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया है। 
 
वीडियो में रुबीना ने कहा, कई लोग मुझे कहते हैं हिमाचल के बारे में क्यों पोस्ट नहीं डालतीं। वहां इतनी आपदा आई है लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा खुद का परिवार वहां फंसा है, हमारे फार्महाउस पर हमारी बेटियां हैं। मेरे पैरेंट्स और मेरी दादी वहां रह रहे हैं। 
 
रुबीना ने कहा, उनके पास पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है। सेलुलर नेटवर्क नहीं है, पानी का सोर्स बह गया है। वो सुरक्षित है, लेकिन जिस परिस्थिति से सब गुजर रहे हैं, उसमें हम बस दुआ ही कर सकते हैं। यहां घर बैठे-बैठे हमें चिंता रहती है। पिछले 2 हफ्ते से मैं और अभिनव अपनी फ्लाइट शेड्यूल कर रहे हैं। पर हमें वहां जाने का मौका नहीं मिल रहा। 
 
एक्ट्रेस ने कहा, लैंडस्लाइड हो रहा है। मैं जब 15 दिन पहले गई थी तब भी लैंडस्लाइड में फंस गई थी। हर जगह बहुत सारे लोग दिक्कतों में जी रहे हैं। भगवान से दुआ है सब लोग सुरक्षित रहें। 
 

