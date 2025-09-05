जानिए स्कूल के दिनों में कैसे थे सलमान खान? टीचर ने किया था खुलासा

हर साल 5 सितंबर को ‘शिक्षक दिवस’ मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस खास मौके पर कई लोग अपने फेवरेट स्टार के स्कूल के दिनों के बारे में जानना चाहते हैं। हम आपकों बताते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान आखिर स्कूल में कैसे थे।

सलमान खान की एक टीचर ने इस बात का खुलासा किया था कि स्टूडेंट के तौर पर सलमान खान बहुत अच्छे थे और वो पढ़ाई में भी तेज थे। इसीलिए उनके साथ हर कोई दोस्ती कर लेता था और घुल मिल जाता था।

इसके साथ ही उनकी टीचर ने बताया कि स्कूल के बगल में ही एक गर्ल्स स्कूल भी हुआ करता था। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नही देखते थे। बस वो सीधा स्कूल आते थे।

वहीं एक बार सलमान खान ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वह अपनी स्कूल की फीस नहीं भर पाए थे और इस वजह से उन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया था। सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बचपन में एक दिन उन्हें टीचर ने क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था।

सलमान ने कहा कि जब मैं क्लास के बाहर खड़ा था तो मेरे पिता सलीम खान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सलमान को देखते ही कहा कि ये क्या बदमाशी है? मेरे पिता को पता चला कि मेरी फीस टाइम पर जमा नहीं हो पाई जिसके चलते मुझसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अगले ही दिन स्कूल में जाकर मेरी फीस जमा करवाई और तब मेरी टीचर ने भी उनसे माफी मांगी।

बता दें कि सलमान ने पढ़ाई इंदौर और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई मुंबई से की। सलमान के पिता सलीम खान बाद के दिनों में मुंबई आ गए थे।