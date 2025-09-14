15 के जोनस कोनर की गायकी के दीवाने हुए सलमान खान, बोले- ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कईयों का करियर बनाया है। वह कभी भी अच्छे टैलेंट को सराहने से कभी पीछे नहीं हटते। अब सलमान खान ने 15 साल के सिंगर जोनस कोनर की गायकी की जमकर तारीफ की है। साथ ही लोगों को उन्हें प्रोस्ताहित करने के लिए कहा है।

सलमान खान ने जोनस कोनर के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने जोनस कोनर की तस्वीर साझा की है। इस पोस्ट में उन्होंने जोनस के तीन गानों का भी जिक्र किया है।

Never have I seen a 15 year old turn his pain into something so beautiful ..

God bless you #JonasConner

Listening on repeat

Father in a bible

Peace with pain

Oh Appalachia



Aisey bacchon ko Na support kiya toh phir kya kiya

Bhaiyon aur behno ye English mein hai ..

yahan… pic.twitter.com/L0tIdQBZfJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 13, 2025

सलमान ने लिखा, मैंने कभी किसी 15 साल के बच्चे को अपने दर्द को इतनी खूबसूरत तरीके से बयां करते नहीं देखा। भगवान तुम्हारा भला करे जोनस कोनर। बार-बार सुन रहा हूं, फादर इन ए बाइबल, पीस विथ पेन, ओह अप्पालाचिया।

उन्होंने कहा, ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो फिर क्या किया। भाईयों और बहनो ये अंग्रेजी में हैं, यहां पर भी ऐसे बहुत हैं। उन्हें प्रोत्साहित करो शोषण नहीं।

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों 'बिग बॉस 19' से ब्रेक लेकर अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी है। सलमान लद्दाख में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।