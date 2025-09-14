Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






15 के जोनस कोनर की गायकी के दीवाने हुए सलमान खान, बोले- ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Salman Khan

WD Entertainment Desk

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (14:50 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कईयों का करियर बनाया है। वह कभी भी अच्छे टैलेंट को सराहने से कभी पीछे नहीं हटते। अब सलमान खान ने 15 साल के सिंगर जोनस कोनर की गायकी की जमकर तारीफ की है। साथ ही लोगों को उन्हें प्रोस्ताहित करने के लिए कहा है।
 
सलमान खान ने जोनस कोनर के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने जोनस कोनर की तस्वीर साझा की है। इस पोस्ट में उन्होंने जोनस के तीन गानों का भी जिक्र किया है। 
 
सलमान ने लिखा, मैंने कभी किसी 15 साल के बच्चे को अपने दर्द को इतनी खूबसूरत तरीके से बयां करते नहीं देखा। भगवान तुम्हारा भला करे जोनस कोनर। बार-बार सुन रहा हूं, फादर इन ए बाइबल, पीस विथ पेन, ओह अप्पालाचिया। 
 
उन्होंने कहा, ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो फिर क्या किया। भाईयों और बहनो ये अंग्रेजी में हैं, यहां पर भी ऐसे बहुत हैं। उन्हें प्रोत्साहित करो शोषण नहीं।
 
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों 'बिग बॉस 19' से ब्रेक लेकर अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी है। सलमान लद्दाख में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार में फराह ने लगाई कंटेस्टेंट्स की क्लास, नेहल के वुमन कार्ड खेलने पर जताई नाराजगी

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels