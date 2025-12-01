rashifal-2026

राज निदिमोरू संग सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई दूसरी शादी, फैंस संग शेयर की खूबसूरत वेडिंग तस्वीरें

WD Entertainment Desk

1 दिसंबर 2025
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपने बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। सामंथा और राज दोनों की यह दूसरी शादी है। दोनों तमिलनाडु के कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग सेंटर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई। 
 
सामंथा ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। तस्वीरों में सामंथा लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। वहीं राज व्हाइट कलर का कुर्ता-पयजामा और क्रिम जैकेट पहने नजर आ रही हैं। 
 
पहली तस्वीर में राज सामंथा को रिंग पहनाते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कपल विवाह की रस्में निभा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में सामंथा राज की बाहें थामे दिख रही हैं। चौथी तस्वीर में कपल आरती लेते दिख रही हैं। वहीं आखिरी तस्वीर में सामंथा और राज साथ में पोज देते नजर आ रहे हैं। 
 
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सामंथा ने कैप्शन में लिखा, '1.12.2025'। सामंथा की इन तस्वीरों फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। 
 
बता दें कि सामंथा की पहली शादी साउथ स्टार नागा चैतन्य संग साल 2017 में हुई थी। हालांकि दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला औरर 2021 में तलाक हो गया। इसके बाद नागा चैतन्य ने 2024 में शोभिता धुलिपाला संग शादी रचा ली थी। वहीं राज निदिमोरू की पहली शादी साल 2015 में श्यामाली डे से हुई थी। राज और श्यामाली 2022 में अलग हो गए थे।

