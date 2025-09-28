Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






33 साल की सेलेना गोमेज ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको संग रचाई शादी, फैंस संग शेयर की वेडिंग तस्वीरें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Selena Gomez got married Selena Gomez wedding photos

WD Entertainment Desk

, रविवार, 28 सितम्बर 2025 (15:08 IST)
हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध गई हैं। सेलेना ने 33 साल की उम्र में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको संग शादी रचाई है। सगाई के बाद सेलेना ने अपने दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी एन्जॉय की और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद अब वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट किया गया।
 
सेलेना ने अपनी वेडिंग की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। सेलेना गोमेज ने अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको से 27 सितंबर 2025 को क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी रचाई है। तस्वीरों में व्हाइट वेडिंग गाउन में सेलेना बेहद खूबसूरत लग रही हैं। 
 
वेडिंग एल्बम में सेलेना और बेनी एक-दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं। सेलेना अपनी वेडिंग डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट कर रही हैं। सेलेना गोमेज ने हार्ट इमोजी के साथ शादी की तारीख कैप्शन में शेयर की है। 
 
बता दें कि सेलेना और बेनी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने पिछले साल सगाई की थी। सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको की पहली मुलाकात पूर्व 'विज़ार्ड्स ऑफ़ वेवर्ली प्लेस' स्टार से तब हुई थी जब वह लगभग 17 साल के थे। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19 : अभिनव कश्यप के आरोपों पर सलमान खान ने दिया मुंहतोड़ जवाब, नाम लिए बिना बोले- उनके पास कोई काम नहीं है...

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels