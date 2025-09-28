33 साल की सेलेना गोमेज ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको संग रचाई शादी, फैंस संग शेयर की वेडिंग तस्वीरें

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध गई हैं। सेलेना ने 33 साल की उम्र में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको संग शादी रचाई है। सगाई के बाद सेलेना ने अपने दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी एन्जॉय की और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद अब वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट किया गया।

सेलेना ने अपनी वेडिंग की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। सेलेना गोमेज ने अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको से 27 सितंबर 2025 को क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी रचाई है। तस्वीरों में व्हाइट वेडिंग गाउन में सेलेना बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

वेडिंग एल्बम में सेलेना और बेनी एक-दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं। सेलेना अपनी वेडिंग डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट कर रही हैं। सेलेना गोमेज ने हार्ट इमोजी के साथ शादी की तारीख कैप्शन में शेयर की है।

बता दें कि सेलेना और बेनी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने पिछले साल सगाई की थी। सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको की पहली मुलाकात पूर्व 'विज़ार्ड्स ऑफ़ वेवर्ली प्लेस' स्टार से तब हुई थी जब वह लगभग 17 साल के थे।