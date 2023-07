शाहरुख खान का शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट, करानी पड़ी सर्जरी

Shah Rukh Khan reportedly gone through a surgery in los angeles: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की लॉस एंजिल्स में शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण उनकी सर्जरी भी करनी पड़ी। शाहरुख वहां एक शूट के लिए गए थे।