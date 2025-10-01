आनंद आहूजा के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा संग शादी रचाने के बाद भले ही फिल्मों में नजर नहीं आई हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं। कपल ने 2022 में अपने पहले बेटे वायु का स्वागत किया था।

अब सोनम कपूर के घर दूसरी बार किलकारियां गुंजने वाली हैं। सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार सोनम अपनी दूसरी तिमाही में हैं। कपूर और आहूजा परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार द्वारा आने वाले दिनों में सोनम की प्रेग्नेंसी की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।

बता दें कि सोनम और आनंद ने 2018 में मुंबई में धूमधाम से शादी की थी। अगस्त 2022 में सोनम ने अपने पहले बच्चे बेटे वायु को जन्म दिया था। सोनम ज्यादातर समय लंदन में ही रहती हैं। फिलहाल वह मुंबई में अपने पेरेंट्स अनिल कपूर और सुनीता के घर पर हैं।