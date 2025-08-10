sawan somwar

नवंबर 2025 में आएगा एसएस राजामौली का बड़ा सरप्राइज, किया बड़ा ऐलान

WD Entertainment Desk

, रविवार, 10 अगस्त 2025 (15:08 IST)
एसएस राजामौली वाकई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक हैं। अपने शानदार विजन के साथ उन्होंने 'बाहुबली' फ्रैंचाइज और 'आरआरआर' जैसी अब तक की सबसे बड़ी और लाजवाब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने से लेकर पैन-इंडिया फिल्मों का ट्रेंड तय करने तक, वे भारतीय सिनेमा की दिशा बदलने वाले शख्स हैं। 
 
जहां दर्शक हमेशा यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि उनकी की अगली फिल्म क्या होगी, वहीं अब उन्होंने सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर एक हिंट दे दिया है। उन्होंने मेगा अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि इस फिल्म से जुड़ा बड़ा खुलासा नवंबर 2025 में होगा।
 
हाल ही में एसएस राजामौली ने सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी चर्चित आने वाली फिल्म को लेकर एक मेगा अनाउंसमेंट कर सबको चौंका दिया। इस फिल्म के भव्य पैमाने ‘ग्लोबट्रॉटर’ का जिक्र करते हुए उन्होंने नवंबर 2025 में एक ऐसा खुलासा करने की बात कही। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक असरदार तस्वीर शेयर की, जिसमें एक व्यक्ति के सीने पर एक लटकता हुआ लॉकेट नजर आ रहा था।
 
इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'द फर्स्ट रिवील इन नवंबर 2025...#ग्लोब ट्रॉटर।' इसके अलावा, उन्होंने एक नोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, प्रिय भारत और दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के फैंस,काफी समय हो गया है जब से हमने शूटिंग शुरू की है, और हम आपके इस फिल्म को लेकर उत्साह की सराहना करते हैं। 
 
उन्होंने लिखा, लेकिन इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना बड़ा है कि मुझे लगता है, सिर्फ तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके साथ न्याय नहीं कर सकते।हम इस समय कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं, जो हम जिस दुनिया को बना रहे हैं, उसकी असलियत, गहराई और अनुभव को दर्शा सके।इसे हम नवंबर 2025 में पेश करेंगे, और हम इसे एक ऐसा खुलासा बनाने की कोशिश में हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद।
 
इस ऐलान ने एक बार फिर एसएस राजामौली के नवंबर 2025 में होने वाले बड़े खुलासे को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। जहां उनके सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अगले प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही काफी बातें हो रही हैं, वहीं यह ऐलान न सिर्फ इन चर्चाओं को और बढ़ाएगा बल्कि उत्साह को भी अपने ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगा।

